iOS 16 : Ce sont les modèles d’iPhone susceptibles de recevoir cette version d’Apple

Ce devrait être le 6 juin qu’Apple devrait présenter iOS 16. Ce moment aura lieu lors de la WWDC 2022, où se déroulera à nouveau le géant de Cupertino, où de nombreuses autres nouveautés apparaîtront tant au niveau logiciel que matériel.

Toujours sans grand-chose révélé ou découvert sur iOS 16, il y a déjà quelques idées qui émergent lentement. L’un d’eux montre quels modèles d’iPhone auront accès à cette nouvelle version et pourront ainsi installer iOS 16.

Bien qu’étant déjà une certitude pour la prochaine WWDC 2022, qui se déroule au début du mois prochain, cette version n’est pas encore connue. Tout indique une rénovation moins importante que les versions précédentes, avec moins de nouveautés créées par Apple.

Apple souhaite consolider davantage cette proposition et s’assurer que les utilisateurs ont accès au meilleur qu’elle produit. Cette maturité devrait être étendue à d’autres propositions, assumant ainsi la nouveauté et ce qu’iOS 16 apporte de nouveau.

Quelque chose qui peut déjà être calculé, avec un grand degré de certitude, est la liste des modèles d’iPhone qui seront pris en charge dans iOS 16. Si dans les versions précédentes il n’y avait aucun changement, la liste des modèles pris en charge devrait maintenant être modifiée.

Ici, on suppose qu’Apple décidera de faire du SoC A10 Fusion et de 3 Go de RAM les exigences minimales pour la compatibilité avec iOS 16. Cela semble être l’étape logique, après plusieurs années sans aucun changement dans ce domaine, ce qui garantit que le L’iPhone reste inchangé.

De même, la liste recevra des coupes s’il y a un changement dans la configuration minimale requise pour iOS 16. Il s’agit d’une liste réduite, mais où certains modèles emblématiques se font sentir.

Il est encore trop tôt pour confirmer s’il s’agit d’une véritable information ou si Apple conservera les spécifications pour iOS 16. La liste des modèles d’iPhone est longue et devrait encore s’allonger lorsque le nouveau modèle sera présenté sur le marché en septembre.