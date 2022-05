WhatsApp améliore déjà les réactions et les emojis que nous pouvons utiliser dans les messages

La nouvelle arrive à un rythme accéléré sur WhatsApp. Après plusieurs mois d’évaluation, ils sont présentés et diffusés aux utilisateurs, améliorant ce service et ce qu’il propose nativement.

L’une des dernières innovations a été les réactions aux messages, qui peuvent aider l’utilisateur à mieux s’exprimer. Maintenant, cette fonctionnalité est en cours d’amélioration et de nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles pour aider les utilisateurs.

Plus de nouvelles à utiliser sur WhatsApp

WhatsApp s’est concentré sur l’amélioration de l’utilisation de son service et des plates-formes sur lesquelles il est présent. Il veut faciliter la façon dont les utilisateurs s’expriment et comment ils montrent ce qu’ils pensent des conversations qu’ils ont avec leurs contacts.

Cela a été démontré par les réactions aux messages, qui sont récemment devenus disponibles pour tous ceux qui utilisent ce service et sur toutes les plateformes. Bientôt, et d’après ce qui a été découvert, cette capacité sera augmentée et les utilisateurs pourront en avoir encore plus.

Amélioration des réactions dans les conversations

Jusqu’à présent, et c’est actuellement disponible, lorsqu’une réaction est placée sur une image ou une vidéo, elle n’est pas visible en détail. Seuls la réaction et son auteur sont visibles, et il faut ouvrir l’album pour savoir à quelle image ou vidéo elle s’applique.

Avec le changement en préparation, ce n’est plus un problème. En plus des réactions et de qui les a mises dans la conversation, il est également possible de voir une vignette de l’image ou de la vidéo, rendant ce processus plus proche de l’utilisateur et de ses conversations.

Découvrez qui a appliqué des emojis aux messages

Comme d’habitude, il s’agit encore d’une fonctionnalité à développer en interne dans WhatsApp. Ces nouvelles seront bientôt ajoutées à toutes les conversations et couvriront toutes les réactions qui sont postées dans ces échanges de messages.

C’est encore un autre exemple de la façon dont WhatsApp essaie d’améliorer sa proposition de manière accélérée. Ce sont des nouvelles importantes dont les utilisateurs sont reconnaissants, pour améliorer leurs conversations et la façon dont ils peuvent s’exprimer à travers des réactions et des emojis.