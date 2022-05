La barre de recherche Web apparaît dans le dernier aperçu de Windows 11

En bref : Microsoft teste des widgets de bureau dans le dernier aperçu de Windows 11 Insider. L’un est une barre de recherche directement sur le bureau. Cela pourrait s’avérer vraiment utile, mais cela pourrait aussi être une nouvelle arme dans la lutte de Microsoft contre Google Chrome.

« Sélectionner » Windows 11 Insiders qui installent la version d’aperçu 25120 devrait voir une barre de recherche près du haut du bureau. Contrairement aux requêtes dans la barre des tâches d’une fenêtre, qui recherchent des applications, des fichiers locaux et des sites Web, la nouvelle barre de recherche ne semble afficher que des résultats Web. Son utilisation peut s’avérer plus rapide et plus facile d’accès que le démarrage d’un navigateur Web.

Microsoft ne dit pas quel navigateur le widget ouvre pour les résultats, quel moteur de recherche il utilise ou si les utilisateurs décident. Microsoft pousse les utilisateurs de Windows sur son moteur de recherche et son navigateur Web depuis un certain temps. Il ne serait donc pas surprenant qu’il ouvre par défaut les résultats Bing dans Edge.

Depuis le lancement de Windows 11, Microsoft a été critiqué par les utilisateurs et les concurrents pour avoir rendu plus difficile le passage d’Edge à un autre navigateur, comme Google Chrome. Il a ajouté puis supprimé des étapes dans ce processus, utilisé des fenêtres contextuelles pour décourager le changement et donné à Edge un service VPN gratuit. Une nouvelle méthode pour rendre Bing et Edge plus attrayants pourrait être de les placer directement sur le bureau, où ils sont plus rapides à atteindre que d’ouvrir Chrome pour effectuer une recherche Google.

Le champ de recherche sur le bureau est encore expérimental, il n’y a donc aucune garantie qu’il ou d’autres widgets sortiront de l’aperçu. Microsoft demande des commentaires à leur sujet aux initiés, et une réception froide pourrait tuer la fonctionnalité.