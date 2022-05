La FTC sévit contre les plateformes d’enseignement à distance "surveillance des données" sur les enfants

Dans le contexte : bien que la plupart des écoles de la maternelle à la 12e année aient repris les cours sur le campus, la FTC est toujours préoccupée par les plateformes d’apprentissage à distance qui collectent des données et créent des profils sur les enfants. La Commission est particulièrement préoccupée par le fait que les outils d’apprentissage en ligne collectent trop d’informations sans permettre aux parents de se retirer.

La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a annoncé une répression des plateformes d’apprentissage en ligne susceptibles de collecter de manière excessive des données sur les étudiants. Il précise que cette collecte de données est souvent obligatoire, ne laissant aux parents d’autre recours que de l’accepter.

« Les étudiants doivent pouvoir faire leurs devoirs sans être surveillés par des entreprises qui cherchent à récolter leurs données pour améliorer leurs résultats », a déclaré Samuel Levine, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC. « Les parents ne devraient pas avoir à choisir entre la vie privée de leurs enfants et leur participation à la classe numérique. »

Bien qu’il ne soit plus à son apogée, l’utilisation des outils d’apprentissage en ligne a explosé au début de 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19. Des entreprises comme Zoom et d’autres se sont positionnées comme des aides incontournables pour aider les enseignants et les étudiants à se connecter depuis leur domicile. Ces plates-formes sont construites sur le « modèle de surveillance des entreprises », a déclaré la FTC, ce qui signifie qu’elles collectent des informations à des fins publicitaires.

La FTC affirme que la collecte de données d’enfants de moins de 13 ans sans le consentement parental viole la loi de 1998 sur la protection de la vie privée en ligne des enfants (COPPA). Les commissaires s’engagent donc à surveiller ce secteur de l’industrie pour s’assurer que les entreprises protègent la vie privée des étudiants.

La Commission a publié un ensemble de politiques décrivant quatre domaines d’inconduite contre lesquels elle prendra des mesures. Les règles interdisent la collecte obligatoire de données, l’utilisation de toute information collectée à des fins commerciales, la conservation des données plus longtemps que nécessaire et le maintien de « la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des informations personnelles des enfants ».

La FTC a approuvé le règlement lors d’un vote 5-0 jeudi dernier. Les entreprises qui ne respectent pas les politiques élargies de la COPPA pourraient faire face à des sanctions civiles et à des exigences ou restrictions obligatoires sur leurs pratiques commerciales pour mettre fin aux comportements illégaux.

