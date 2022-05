AMD a annoncé les nouveaux processeurs Ryzen 7000 Zen 4 qui atteignent 5,5 GHz dans les jeux

Après qu’Intel ait lancé ses nouveaux processeurs Alder Lake de 12e génération, AMD s’est concentré sur le développement de ses prochains produits pour répondre à l’actualité du rival.

Ainsi, le géant des puces a maintenant annoncé ses nouveaux processeurs AMD Ryzen 7000 avec architecture Zen 4. Et l’une des caractéristiques intéressantes est le fait que les nouveaux processeurs parviennent à dépasser la vitesse de 5,5 GHz dans les jeux.

AMD annonce officiellement les processeurs Ryzen 7000

C’est aujourd’hui (23), lors de l’événement Computex 2022, qu’AMD a officiellement présenté sa nouvelle gamme tant attendue de processeurs Ryzen 7000. Les puces sont basées sur l’architecture Zen 4 de la société nord-américaine et arriveront sur le marché entre les mois de septembre et novembre de cette année. C’était le propre PDG du fabricant, le Dr. Lisa Su, qui a annoncé les nouvelles puces qui apportent avec elles de nombreuses nouveautés intéressantes, notamment la possibilité de dépasser la vitesse de 5,5 GHz.

L’exécutif a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient déjà que les nouveaux processeurs utiliseront le socket AM5, au lieu de l’AM4 qui existe depuis 5 ans. Selon les détails, le nouveau AMD Ryzen 7000 sera fabriqué dans un processus de fabrication de 5 nm et ce seront alors les premiers processeurs informatiques produits dans ce processus de fabrication. Les puces prendront également en charge les mémoires DDR5 et PCIe 5.0.

Vous pouvez voir l’annonce des nouvelles puces de traitement AMD dans la vidéo suivante :

Et pour que le consommateur puisse avoir une meilleure perception de la puissance du Ryzen 7000, la société a montré une partie du jeu Ghostwire : Tokyo, qui tournait avec le CPU à une vitesse supérieure à 5,5 GHz, plus précisément 5520,3 MHz. Il restait encore de la place pour une brève comparaison des performances entre ces nouveaux processeurs AMD et l’Intel Core i9-12900K.

Lors de l’événement, de nouvelles cartes mères ont également été annoncées pour prendre en charge les nouvelles puces du fabricant.

La nouvelle architecture Zen 4 permettra une augmentation de 15% des performances par rapport au Zen 3. De plus, il supportera également jusqu’à 170 W de puissance avec les nouvelles cartes mères. Les nouveaux processeurs seront compatibles avec les gammes de cartes mères B650, X670 et X670E.