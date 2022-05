Fortnite continue de « rocker » et reçoit des nouvelles Xbox et Playstation

Fortnite continue de donner des cartes et avec une forte popularité. Après l’annonce récente que Fortnite est disponible gratuitement avec Xbox Cloud Gaming, nous avons maintenant une autre initiative, cette fois avec Sony Playstation.

Venez la rencontrer.

Fortnite continue d’être l’un des jeux les plus populaires, ce qui reste un fait très important, puisque le jeu a déjà 5 ans.

De telle sorte que des nouvelles de Fortnite ont récemment été annoncées.

Fortnite disponible gratuitement avec Xbox Cloud Gaming

En effet, Fortnite est un phénomène de popularité qui peu à peu se renouvelle et se réinvente afin à la fois de garder les joueurs réguliers et de faire un clin d’œil aux nouveaux joueurs.

Bien sûr, les marques s’en rendent compte, et récemment Xbox a révélé un partenariat avec Epic Games pour rendre Fortnite disponible gratuitement sur certains appareils avec Xbox Cloud Gaming (Beta), sans avoir besoin d’un abonnement Xbox Game Pass. .

De cette façon, les fans de Fortnite peuvent jouer n’importe où avec juste un compte Microsoft et un appareil avec un navigateur sélectionné, y compris iOS, iPadOS, téléphone ou tablette Android ou PC Windows avec accès Internet. Un abonnement Xbox Game Pass n’est pas nécessaire pour jouer.

Challenge lancé à la communauté Fortnite et PlayStation : « Supply LLama »

Plus récemment, Sony Playstation a révélé une autre nouveauté, à savoir un défi lancé à la communauté Fortnite et PlayStation : « Supply LLama ». Ce défi se déroulera jusqu’au 23 mai.

Dans ce défi communautaire, pour gagner des récompenses, les joueurs devront se connecter à Fortnite et survivre à autant de Storm Circles que possible. Les scores de tous les participants au défi seront additionnés et comptés dans l’objectif.

Pour participer, les joueurs devront se connecter à leurs comptes Epic Games et PlayStation Network et contribuer à un ou plusieurs objectifs communautaires dans les modes Battle Royale et Zero Build (Solo, Duo, Trio, Team). N’inclut aucun autre MTL ou mode de jeu Fortnite. En fin de compte, lorsque les objectifs de la communauté seront atteints, ils recevront des récompenses pour chaque étape à laquelle ils ont contribué. Il convient de noter qu’après le match, les points peuvent prendre jusqu’à une heure pour être comptés.

A noter également que le défi « Supply LLama » est divisé en trois étapes, chacune avec un objectif : survivre à un certain nombre de Storm Circles. Et qu’à chaque fois que les joueurs qui participent atteindront ce nombre, ils recevront des récompenses et pourront continuer à jouer pour atteindre le prochain objectif.

Rendez-vous ici pour en savoir plus sur le défi, les objectifs communautaires à atteindre et les prix disponibles. Visitez également la page produit, où vous pourrez également acheter des V-Bucks, la monnaie universelle du jeu qui peut être utilisée pour acheter, entre autres, le Battle Pass, et une grande variété d’articles cosmétiques dans le Fortnite » Boutique d’objets ». .