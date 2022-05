Hyundai annonce la première installation électrique dédiée aux États-Unis

Les constructeurs ne ménagent aucun effort pour être prêts pour la transition électrique qui s’opère lentement. Autre exemple, le groupe Hyundai Motor, qui a annoncé ses premières installations entièrement dédiées aux véhicules électriques.

Ceux-ci seront développés dans l’État de Géorgie, aux États-Unis d’Amérique.

Après des rumeurs à ce sujet qui ont circulé plus tôt ce mois-ci, le groupe Hyundai Motor a officiellement signé un accord avec l’État de Géorgie. Cet accord prévoit que le groupe investira 5,5 milliards de dollars dans de nouvelles installations dédiées à la production de véhicules électriques et de batteries.

Selon Electrek, il y a quelques mois, le groupe Hyundai Motor envisageait d’investir dans son approvisionnement électrique et d’agrandir ses installations aux États-Unis. La même source rappelle que le groupe fabrique des véhicules électriques nord-américains à Montgomery, en Alabama, depuis le milieu des années 2000.

Malgré des rumeurs apparues au début du mois indiquant que l’état de Géorgie aurait été choisi par le groupe pour les nouvelles installations entièrement dédiées à l’électrique, celui-ci n’a fait que confirmer que celles-ci seraient aux États-Unis.

L’annonce officielle qui mentionne l’état de Géorgie vient d’arriver aujourd’hui, par la voix de Hyundai Motor Group. L’accord signé entre l’État et le groupe comprend un investissement de 5,54 milliards de dollars pour la construction d’installations de véhicules électriques et de batteries. Le projet devrait avancer au début de 2023 et la production commencera officiellement d’ici 2025.

L’objectif est que, annuellement, les installations garantissent une production de 300 000 véhicules électriques. En outre, le projet devrait créer plus de 8 000 emplois pour les résidents de Géorgie.

Hyundai a révélé que les installations à construire seront construites grâce à un partenariat stratégique qui sera révélé à une date ultérieure.

