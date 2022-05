Les astronautes de la station spatiale sont allés visiter la capsule Starliner de Boeing

Boeing a suivi SpaceX en plaçant une capsule amarrée à la Station spatiale internationale. Samedi dernier, pour la première fois, ce vaisseau spatial a réussi à quitter la Terre et à atteindre l’espace, accomplissant la moitié de la mission. L’autre moitié quittera l’ISS et arrivera opérationnellement sur Terre. Le vol Starliner était sans pilote, mais les astronautes de l’ISS ont fait une visite guidée pour nous montrer à quoi ressemble le vaisseau spatial de l’intérieur.

La capsule a un diamètre de 4,56 mètres, ce qui est légèrement plus grand que le module de commande Apollo et SpaceX Dragon 2, et plus petit que la capsule Orion.

Les astronautes de l’ISS montrent la capsule Boeing

Les astronautes de la Station spatiale internationale ont flotté samedi dans la capsule Boeing Starliner, devenant les premières personnes à entrer dans le vaisseau spatial en orbite moins d’un jour après son amarrage au complexe de recherche en orbite pour la première fois.

Ces habitants de l’ISS passeront plusieurs jours à tester et à déballer la cargaison à l’intérieur du vaisseau spatial Starliner, avant son départ et son retour sur Terre mercredi.

L’astronaute de la NASA Bob Hines est devenu la première personne à entrer dans un vaisseau spatial Starliner en orbite après avoir ouvert l’écoutille avant de la capsule à 12 h 04 HAE (16 h 04 GMT) samedi. Deux membres de son équipage, l’astronaute de la NASA Kjell Lindgren et le cosmonaute russe Denis Matveev, l’ont rejoint à l’intérieur du vaisseau spatial quelques minutes plus tard.

L’équipage portait initialement des masques et des lunettes pour se protéger contre les particules flottantes potentielles à l’intérieur de la capsule Boeing. L’équipement de protection est couramment porté par les astronautes de la station spatiale lorsqu’ils entrent pour la première fois dans un nouveau vaisseau spatial ou un nouveau module.

Après avoir vérifié que tout allait bien, le matériel de sécurité a été retiré et ils ont commencé à filmer l’intérieur, pour que tout le monde sur Terre connaisse ce vaisseau.

Bienvenue à Starliner, pour la première fois dans l’espace

Le vaisseau spatial Starliner a accosté au port devant le module Harmony de la station à 01h28 samedi matin dernier (heure du Portugal continental). La capsule a terminé l’amarrage automatisé après avoir maintenu sa position près de la station plus longtemps que prévu, ce qui a donné au contrôle de la mission le temps de résoudre un problème avec son mécanisme d’amarrage.

Hines, Lindgren et ses coéquipiers Jessica Watkins et Samantha Cristoforetti se sont envolés pour la Station spatiale internationale le mois dernier dans un vaisseau spatial SpaceX Dragon.

Son lancement et son amarrage ont marqué le quatrième vol opérationnel de la capsule de l’équipage SpaceX transportant des astronautes vers la station spatiale, et le septième vol mondial de l’équipage Dragon, dont un vol d’essai en 2020 et deux missions de vol spatial humain entièrement commerciales.

Le programme Starliner a cependant quelques années de retard sur le vaisseau spatial Dragon de SpaceX. Un vol d’essai sans pilote de 2019 a été interrompu en raison de problèmes logiciels, et le vaisseau spatial est revenu sur Terre sans s’amarrer à la station spatiale.

Boeing et la NASA ont convenu de lancer une deuxième mission de démonstration sans pilote – appelée Orbital Flight Test-2 – mais le lancement a été retardé depuis août dernier par des problèmes de vannes dans le système de propulsion du vaisseau spatial.

Boeing a dû payer 595 millions de dollars de frais comptables pour payer la mission OFT-2 et les retards associés.

La mission OFT-2 a finalement décollé, jeudi 19 mai, de Cap Canaveral, à bord d’une fusée United Launch Alliance Atlas 5. Les responsables de la NASA et de Boeing ont approuvé vendredi l’engin spatial Starliner pour l’approche de la station spatiale, suite à divers problèmes techniques avec propulseurs et le système de refroidissement de la capsule.

Le vaisseau spatial prêt à recevoir des contrats de plusieurs millions de la NASA

La NASA a attribué à SpaceX et à Boeing des contrats de plusieurs millions en 2014 pour achever la conception et le développement des véhicules Dragon et Starliner. Au total, la NASA a signé des contrats d’équipage commercial avec Boeing d’une valeur de plus de 5,1 milliards de dollars et 3,1 milliards de dollars de contrats couvrant des travaux similaires avec SpaceX.

Le programme d’équipage commercial de la NASA a été créé pour fournir aux astronautes américains un accès indépendant à la station spatiale après le retrait de la navette spatiale. Pendant neuf ans après le dernier vol de la navette, les astronautes de la NASA ont piloté le vaisseau spatial russe Soyouz vers et depuis la station spatiale.

En 2014, la NASA a attribué des contrats d’équipage commerciaux, et c’est le jour qu’ils envisageaient, où nous avons actuellement trois véhicules de qualité humaine amarrés à la station spatiale. Nous avons donc le Soyouz amarré dans le MLM (module de laboratoire polyvalent), puis nous avons un Dragon juste au-dessus de nous et le Starliner juste derrière nous.

Dit dit Hines.