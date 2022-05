Les radars intelligents peuvent détecter les personnes qui utilisent leur téléphone portable

Se faire « attraper » par un radar est toujours quelque chose que personne n’aime. Outre la partie monétaire nécessaire au paiement de l’amende, le conducteur peut également perdre des points et avoir un dossier négatif sur son permis de conduire.

En plus de la vitesse, les radars peuvent également détecter les conducteurs qui utilisent leur téléphone portable. Sachez comment cela fonctionne.

Les radars intelligents ont un flash infrarouge

En 2019, Netcost-security.fr a présenté ici les radars intelligents qui peuvent attraper n’importe qui qui va au téléphone portable. L’Australie a été l’un des premiers pays à disposer de radars intelligents capables d’enregistrer qui utilise son téléphone portable.

Selon les informations, l’Australie a démarré 2019 avec 45 caméras de détection équipées de flash infrarouge.

L’une des forces de ces nouveaux systèmes est leur précision. Les caméras obtiennent de bonnes captures, quelles que soient les conditions météorologiques et fonctionnent jour et nuit. Le système peut même enregistrer des situations irrégulières lorsqu’un véhicule roule à 300 km/h.

L’Allemagne utilise également déjà des radars intelligents

L’Allemagne a été le premier pays européen à utiliser cette nouvelle technologie pour pouvoir détecter les conducteurs de téléphones portables au volant. Ce système pour les contrevenants au téléphone mobile au volant est testé sur l’une des routes du Land allemand de Rhénanie-Palatinat et, en une heure seulement, 10 conducteurs de téléphone mobile ont été enregistrés.

Ces radars seront testés pendant trois mois et feront probablement partie plus tard du système de sécurité nationale de ce pays. Les nouveaux radars utilisent l’intelligence artificielle pour évaluer et enregistrer le comportement des conducteurs.

A noter que pour être détecté par le radar, il suffit d’avoir le smartphone en main, par exemple, pour répondre à un message. Selon les médias allemands, le système n’est pas complètement parfait, mais parce qu’il est monté dans une position plus verticale, il peut détecter la position des mains.