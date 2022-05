Le chien de garde britannique de la confidentialité inflige une amende de 7,5 millions de livres sterling à Clearview et ordonne la purge de la base de données

Une patate chaude : Un régulateur de la confidentialité au Royaume-Uni a demandé à la société controversée de reconnaissance faciale Clearview AI de nettoyer sa base de données de toutes les données des citoyens britanniques. Il a également infligé une amende de 7,5 millions de livres sterling (9,4 millions de dollars) à la société américaine pour violation des lois locales sur la confidentialité.

L’Information Commissioner’s Office (ICO) du Royaume-Uni accuse Clearview AI de ne pas avoir utilisé les données de manière équitable et transparente parce que l’entreprise n’a pas informé les résidents britanniques qu’elle collectait leurs données biométriques personnelles. Il indique également que Clearview n’avait aucune raison légitime de supprimer les informations personnelles des personnes et n’a pas mis en place de méthode pour empêcher qu’elles ne soient conservées indéfiniment. Toutes ces actions enfreignent les règles de collecte de données du Royaume-Uni.

On ne sait pas si l’ICO peut forcer Clearview à se conformer. Les organismes de surveillance de la vie privée d’autres pays de l’UE ont publié des décrets similaires. Cependant, le fondateur et PDG Ton-That affirme que son entreprise n’a aucun contrat avec des agences de l’UE et que le service n’est disponible dans aucun pays membre, y compris le Royaume-Uni.

« Bien que nous apprécions le désir de l’ICO de réduire sa sanction pécuniaire sur Clearview AI, nous maintenons néanmoins notre position selon laquelle la décision d’imposer une amende est incorrecte en droit », a déclaré un porte-parole de la société. « Clearview AI n’est pas soumis à la juridiction de l’ICO, et Clearview AI ne fait pas affaire au Royaume-Uni pour le moment. »

Cependant, l’entreprise a vendu ses services à plusieurs agences au Royaume-Uni au cours des années précédentes, notamment la police métropolitaine, le ministère de la Défense et la National Crime Agency. Il s’est retiré du marché britannique sous la pression, mais conserve vraisemblablement des registres des résidents britanniques dans sa base de données.

L’ICO a déclaré à The Verge que si Clearview ne se conformait pas à l’ordre, il pourrait infliger davantage d’amendes. Cependant, cela ne change rien au fait qu’elle n’a pas d’autres moyens pour faire exécuter la décision. En d’autres termes, si Clearview ignore le premier mandat, qu’est-ce qui l’empêchera d’ignorer d’autres commandes ?

Que les actions de l’ICO aient du mordant ou non, le régulateur a donné à l’entreprise 28 jours pour faire appel. À moins d’un résultat positif pour Clearview, il dispose de six mois pour supprimer les données britanniques et payer l’amende de 7,5 millions de livres sterling.

Crédit image : Match par Andrey Popov, Clearview AI par Ascannio