Microsoft testerait déjà le nouveau design OneNote

L’année dernière, Microsoft a annoncé qu’il allait mettre fin à l’une des duplications générées par Windows 10. OneNote va unifier ses applications Windows en une seule application. Les applications UWP et win32 seront unifiées grâce à Project Reunion, désormais connu sous le nom de SDK WindowsApps.

Cela pourrait être l’apparition du nouveau OneNote

OneNote a connu de nombreux changements ces dernières années. En 2018, Microsoft voulait que les gens utilisent sa version UWP de OneNote. À tel point que la société a cessé d’inclure la version originale de OneNote, plus riche en fonctionnalités, avec des applications Office préinstallées. Au lieu de cela, Microsoft a proposé le client UWP et ajouté de nouvelles fonctionnalités à la version moderne uniquement.

Plus tard, Microsoft est revenu sur sa décision et a également commencé à proposer de nouvelles fonctionnalités au client Win32. Les utilisateurs ont préféré les fonctionnalités à la nature et à la conception UWP de l’application. Ils étaient contrariés par le traitement réservé par Microsoft au client Win32. Convaincre l’entreprise de recommencer à inclure la version Win32 dans Office 2019 ou 365.

En conséquence, nous avons deux applications pour OneNote : la version originale de Win32 s’appelle simplement « OneNote » et la version UWP utilise le « OneNote pour Windows 10″. Ni la version Win32 ni la version UWP n’ont connu de développement significatif ces derniers mois alors que l’entreprise a du mal à maintenir les deux applications.

Microsoft a finalement abandonné la version UWP de OneNote et combine le meilleur des deux applications pour mettre à jour la version Win32 existante avec de nouvelles fonctionnalités et un nouveau design.

Au cours du week-end, Microsoft a commencé à distribuer les premiers éléments de la nouvelle conception de OneNote aux utilisateurs inscrits au programme bêta. La mise à jour apporte une nouvelle conception de l’interface utilisateur de navigation pour la barre latérale, ainsi qu’une mise à jour visuelle pour l’aligner sur la conception de Windows 11.

La nouvelle barre latérale nous montre toutes les sections et les cahiers par défaut et la synchronisation a été grandement améliorée. L’application se sent également accrocheuse et les coins arrondis sont maintenant visibles dans toute l’application, mais il n’y a aucun signe du stylet et d’autres fonctionnalités qui sont actuellement dans la version UWP.