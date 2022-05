Ugly Sonic fait une apparition dans le nouveau film Chip ‘n Dale: Rescue Rangers, et c’est génial

Récapitulatif : Dans n’importe quelle autre chronologie, le premier long métrage de Sonic aurait été un flop total. La réponse d’Internet à l’esthétique de Sonic dans la première bande-annonce du film en 2019 était au-delà de la dureté, et le design a été torréfié en ligne pour avoir l’air trop humanoïde et carrément effrayant. Remarquablement, tout a fonctionné à la fin.

Heureusement, le réalisateur du film a pris les critiques à bras-le-corps et a annoncé un délai de trois mois pour relooker Sonic. Le résultat final était un personnage qui ressemblait plus à la mascotte de Sega de l’époque de Genesis. Cela a également fonctionné au box-office, car le film avait la meilleure ouverture nationale pour un film basé sur un jeu vidéo sur des ouvertures de trois et quatre jours.

Paramount et toutes les personnes impliquées dans « Ugly Sonic » ont probablement pensé que c’était la dernière fois qu’ils avaient entendu parler de l’erreur, mais Disney avait d’autres plans.

Ugly Sonic a fait une apparition dans le récent Chip n ‘Dale: Rescue Rangers, un film en direct basé sur les personnages de Disney Chip and Dale. Dans le film, Ugly Sonic est vu en train de signer des autographes lors d’une convention et parle même d’une nouvelle émission de téléréalité qui lui a été offerte.

En parlant de Sonic, Sega’s Sonic Origins devrait être lancé le 23 juin sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Le pack rétro comprend Sonic the Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 et Sonic 3 & Knuckles. Le prix commence à 39,99 $ pour l’édition standard.

