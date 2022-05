Le premier ordinateur portable de jeu Corsair est alimenté par AMD et dispose d’une barre tactile

Quelque chose à espérer : Corsair rejoint le monde concurrentiel des ordinateurs portables de jeu, et sa première machine a l’air assez spéciale. Non seulement il est livré exclusivement avec les processeurs Ryzen de la série 6000 et la série AMD Radeon RX 6000, mais il arbore également une rangée de boutons de style barre tactile en haut qui sont accessibles même lorsque l’ordinateur portable est fermé.

Corsair est l’un des fabricants de matériel PC les plus populaires, de ses modules de mémoire et SSD à d’excellents boîtiers. Les ordinateurs portables de jeu étaient un domaine dans lequel il ne s’était jamais aventuré auparavant, mais cela change avec le nouveau Corsair Voyager a1600 AMD Advantage Edition.

Corsair a créé l’ordinateur portable aux côtés d’AMD et du programme AMD Advantage, ce qui signifie qu’il embarquera « les derniers processeurs Ryzen et graphiques Radeon, activés avec toute la famille des technologies intelligentes », nous pouvons donc nous attendre à voir SmartAccess Storage une fois l’API DirectStorage de Microsoft. arrive.

Plus précisément, le Voyager est livré avec les options Ryzen 7 6800HS et Ryzen 9 6900HS, toutes deux associées à un GPU Radeon 6800M. Il y a aussi 64 Go de RAM Corsair Vengeance DDR5, jusqu’à 2 To de stockage et un écran 16 pouces 2 560 x 1 600 (16:10) qui se rafraîchit à 240 Hz. Il existe même une chambre à vapeur compacte avancée qui, selon Corsair, maintient les températures basses tout en offrant un profil plus fin que les configurations de refroidissement traditionnelles.

Côté port, les acheteurs disposent de deux ports Thunderbolt 3 USB 4.0, un USB 3.2 Gen 2 Type-C, un USB 3.2 Gen 1 Type-A, un lecteur de carte SDXC 7.0 et une prise audio.

L’élément le plus intéressant de l’ordinateur portable est la barre LCD en haut. Il comporte « dix boutons de raccourci personnalisables faciles d’accès avec la touche S ». Bien que cela puisse rappeler la barre tactile désormais supprimée des MacBook Pro, Corsair note que sa version ne remplace pas réellement la ligne de fonctions. La barre est également accessible lorsque l’ordinateur portable est fermé, ce qui devrait avoir des applications utiles de type téléphone, telles que la possibilité de voir la durée de vie de la batterie sans l’ouvrir.

Les touches S sont alimentées par le logiciel Elgato Stream Deck, de sorte que l’ordinateur portable semble concentré sur les streamers mobiles. Frank Azor d’AMD l’a qualifié de premier ordinateur portable jamais conçu pour être une véritable solution de streaming mobile.

Les autres caractéristiques comprennent des commutateurs à clé Cherry MX Ultra-Low Profile, un rétroéclairage RVB par touche, un récepteur intégré qui se connecte à jusqu’à trois périphériques sans fil Corsair, une webcam 1080p30 avec un obturateur et soutenu par le logiciel Camera Hub, une batterie de 99 Wh, et un trackpad massif.

L’ordinateur portable arrive en juillet avec des versions personnalisables disponibles auprès d’Origin. Pas encore de mot sur le prix. Un site a le modèle Ryzen 7 6800HS à 2 699,99 $ et le Ryzen 9 6900HS à 2 999,99 $, mais cela pourrait ne pas être exact.