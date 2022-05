Blackview BL8800 – le premier téléphone robuste 5G avec caméra thermique/vision nocturne

Blackview est aujourd’hui un leader sur le segment des smartphones robustes, avec des propositions de haute qualité et de haute résistance. Aujourd’hui débute le lancement d’une nouvelle série de smartphones, les Blackview BL8800 et BL8800 Pro.

Cette série arrive sur le marché aujourd’hui avec la bannière d’être le premier téléphone 5G robuste avec une caméra thermique ou de vision nocturne et avec des attributs tels qu’une batterie de 8380 mAh, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, à partir de 275 €.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la marque, Blackview est connu pour fabriquer des smartphones robustes, « presque indestructibles », avec un grand prestige dans le segment. La série Blackview BL8800 est conçue pour repousser les limites d’utilisation que les téléphones ordinaires ne peuvent tout simplement pas gérer, tout en maintenant le haut niveau de l’industrie tout en s’équipant de spécifications haut de gamme pour des performances globales élevées.

La résistance du Blackview BL8800

La plupart des téléphones modernes ne résistent pas bien à une exposition continue à la saleté, à la poussière, à l’eau ou aux températures extrêmes et peuvent facilement se casser à la suite de tels abus, associés à certains emplois ou sports. La série Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) répond à ces besoins avec des indices d’étanchéité et anti-poussière IP68 et IP69K, ainsi que la norme militaire MIL-STD-810H.

En d’autres termes, il résiste à une immersion jusqu’à une profondeur maximale de 1,5 m sous l’eau jusqu’à 30 minutes et résiste aux chutes d’une hauteur de 1,5 m.

Pour les personnes qui mènent une vie active ou qui travaillent dans des environnements imprévisibles tels que les forêts, les navires et les chantiers de construction, la série BL8800 offre une tranquillité d’esprit supplémentaire. De plus, cette série est équipée de la technologie de travail des gants.

les caméras

La série BL8800 excelle en mode nuit car elle vous permet de prendre des photos ou des vidéos dans l’obscurité totale. De plus, il est livré avec une technologie d’imagerie thermique encore plus utile qui vous permet non seulement de prendre des photos et de voir dans l’obscurité, mais également de voir la chaleur, de jour comme de nuit.

Le mode caméra sous-marine est une autre fonctionnalité intéressante de cette série, qui vous permet de prendre des photos dans l’eau. Des fonctionnalités de caméra plus populaires telles que HDR, ultra-large sont également disponibles sur la série BL8800.

Grande autonomie

Les smartphones robustes sont connus pour leurs énormes batteries et cet étui ne fait pas exception. Les smartphones sont équipés d’une batterie de 8380 mAh à double noyau électrique. L’autonomie sera ainsi élevée et permettra tout de même de donner de l’énergie à d’autres appareils.

Puisqu’elle se charge à 33W, cette énorme batterie n’aura plus besoin de passer 3 ou 4 heures à tenir la prise pour se recharger complètement. Selon l’indication du fabricant, il ne devrait prendre que 1 heure et demie pour se recharger.

Autres spécifications

La série Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) est alimentée par un SoC MediaTek Dimensity 700 5G, ainsi que 8 Go de RAM et 128 Go de ROM. Il est déjà livré avec la technologie 5G et est livré avec l’interface utilisateur Doke OS 3.0, basée sur Android 11.

Il y a quelques différences entre les deux modèles à noter. La version de base BL8800 n’a qu’une vision nocturne et le modèle Pro n’a qu’une caméra thermique. La version Pro n’a pas non plus de caméra ultra grand angle.





prix et disponibilité

Les nouveaux smartphones Blackview BL8800 et BL8800 Pro sont disponibles avec une remise de lancement massive de 50 %, valable les 4 premiers jours uniquement. Le Blackview BL8800 est ainsi disponible pour 275€ et le Blackview BL8800 Pro pour 337€, en utilisant le coupon disponible en magasin.

Série Blackview BL8800