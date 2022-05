La console Steam Deck passe facilement le test de durabilité extrême

La console Steam Deck de Valve a été une bonne surprise pour tous les joueurs qui aiment les bonnes machines, la variété des jeux et qui ont un intérêt particulier pour les appareils mobiles pour emmener leurs aventures n’importe où.

Mais il est également important que l’équipement soit solide pour résister à de nombreuses heures de jeu, ainsi qu’aux chutes et rayures occasionnelles. Ainsi, récemment, le Steam Deck a subi un test de durabilité extrême, qu’il a passé avec pratiquement aucune difficulté.

Steam Deck est une console super résistante !

La console de Valve a maintenant été soumise à des tests de durabilité extrêmes par la populaire chaîne youtube JerryRigEverything, connue pour ses divers tests de résistance de divers équipements. Donc, c’était maintenant au tour du Steam Deck d’être mis à l’épreuve et, la vérité, c’est qu’il a passé avec brio.

Le youtubeur a commencé par ouvrir soigneusement la boîte et le sac où se trouve la console et a soigneusement analysé plusieurs détails dans une première impression. Les tests ont commencé sur l’écran, où Jerry analyse sa résistance aux rayures grâce à divers outils, dont certains très pointus. Certains de ces outils laissent des marques plus visibles, il est donc suggéré d’utiliser un film protecteur sur l’écran de la console.

Voir la vidéo :

La structure a ensuite été testée qui, bien que entièrement réalisée en plastique, s’avère de grande qualité. Le youtubeur a gratté le boîtier et il s’avère que même les boutons fonctionnent toujours sans problème après les rayures. De plus, une curiosité observée par Jerry est que même s’il coupe des morceaux des boutons de lettres, ils restent visibles car ils ne sont pas simplement inscrits sur la surface.

Dans le test plus léger sur l’écran, il a été possible de voir qu’il faut encore un certain temps avant qu’il n’ait un point noir. Cependant, après environ 20 secondes, la même tache disparaît complètement.

Enfin, le youtuber a effectué le test de flexibilité agressif. Et après avoir essayé plusieurs fois de doubler l’équipement, il s’avère que le Steam Deck est assez résistant, car aucune conséquence néfaste n’a résulté de ces tests.