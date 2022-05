Astuce : Trop de notifications sur smartphone Xiaomi ? les mettre en pause

Le flux de notifications que nous recevons de nos jours est très élevé. Toutes les applications et tous les services tentent d’alerter les utilisateurs, de capter leur attention et d’avoir une interaction constante et immédiate.

Ainsi, il est important d’avoir le contrôle sur ces notifications, chose simple sur un smartphone Xiaomi. Vous pouvez mettre les plus importants en pause et revenir à votre concentration plus tard. Voyez comment vous pouvez le faire en quelques secondes.

MIUI offre aux utilisateurs de smartphones Xiaomi des extras auxquels la plupart des smartphones Android n’ont pas accès. Ces ajouts simplifient l’utilisation du smartphone et garantissent que les utilisateurs ont accès à des améliorations importantes.

L’une des améliorations concerne le domaine des notifications. Celles-ci peuvent être contrôlées beaucoup plus finement et garantissent à l’utilisateur plus d’informations et un flux plus maîtrisé. Bien sûr, ce contrôle donne beaucoup plus à celui qui reçoit ce flux élevé d’informations.





Quiconque souhaite contrôler totalement comment et quand les notifications apparaissent sur un smartphone Xiaomi n’a qu’à appuyer sur chacun d’eux, de manière isolée. En faisant cette étape, un nouveau menu apparaîtra, où il sera possible d’agir.

Les 3 options présentes donnent à l’utilisateur un grand contrôle, et l’option Snooze doit être choisie. Cela fera apparaître un nouveau menu, où l’utilisateur définira l’heure à laquelle les notifications de cette application seront masquées.





Ensuite, il leur suffit de choisir entre 15 ou 30 minutes ou 1 ou 2 heures. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton ok. Immédiatement, les notifications disparaîtront et ne reviendront que lorsque l’heure définie sera dépassée. À ce moment, l’utilisateur peut à nouveau se concentrer sur ce qu’ils révèlent.

C’est une fonctionnalité très intéressante que Xiomi a sur ses smartphones. Avec ce contrôle des notifications, tout devient plus simple et il n’y a plus de flux anormal et inconfortable, qui distrait certainement ceux qui utilisent ces appareils.