AMD parle des processeurs Zen 4 de nouvelle génération, Ryzen 7000, Socket AM5, etc.

Tourné vers l’avenir : AMD a livré son discours d’ouverture Computex 2022 aujourd’hui et nous avons tous les détails sur ce qui a été présenté. Il y a eu une semi-annonce de la technologie de processeur Zen 4, et nous avons obtenu des informations concrètes sur ce qu’AMD apporte avec son architecture de nouvelle génération. Plongeons donc directement dans Zen 4 et la série Ryzen 7000.

Comme prévu, Zen 4 est la nouvelle architecture CPU d’AMD construite à l’aide de la technologie TSMC 5 nm. Les nouveaux processeurs utiliseront un nouveau socket AM5 qui prend en charge de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Nous discuterons un peu des chipsets de la série 600, qui arriveront sur le marché pour prendre en charge les nouveaux processeurs.

Certaines des informations clés publiées aujourd’hui impliquent les avancées architecturales d’AMD avec Zen 4. Il ne s’agit pas encore d’une ventilation complète de l’architecture, mais AMD a révélé que Zen 4 aura deux fois le cache L2 de Zen 3 par cœur, jusqu’à 1 Mo. par noyau. Il existe également un bloc matériel d’accélération de l’IA dans le cœur du processeur et des instructions spécifiques à l’IA pour maintenir Zen à jour avec les exigences des logiciels modernes qui s’orientent de plus en plus vers le traitement de l’IA.

En ce qui concerne les performances, AMD tease une augmentation maximale de 5 GHz + et une augmentation des performances à un seul thread supérieure à 15% pour les nouveaux processeurs.

En ce qui concerne la fréquence, les processeurs Ryzen 7000 ne seront pas seulement capables de 5,0 GHz. AMD a montré une démo d’un processeur Zen 4 Ryzen 7000 avec 16 cœurs exécutant Ghostwire Tokyo à une fréquence de suralimentation allant jusqu’à 5,5 GHz, comme indiqué via une superposition dans le jeu. Le nombre fluctuait un peu, d’environ 5,3 à 5,5 GHz, mais il était clair que les horloges étaient bien au-dessus de 5 GHz.

Il est peu probable qu’il s’agisse d’une fréquence tous cœurs, car Ghostwire Tokyo ne détruit pas du tout un processeur à 16 cœurs. On ne sait pas non plus à quel point un seul fil était chargé lorsque la fréquence a été enregistrée. Après tout, les processeurs doivent parfois baisser leur fréquence même sur un seul cœur si la charge de travail est particulièrement lourde, donc 5,5 GHz n’est peut-être pas ce que nous voyons dans une exécution à un seul thread de Cinebench, mais c’est clairement une vitesse d’horloge beaucoup plus élevée que le Zen actuel. 3 processeurs fonctionnent à.

La revendication d’amélioration des performances d’un seul thread supérieure à 15 % n’est pas une revendication IPC – c’est une revendication de performances d’un seul thread. AMD nous a spécifiquement dit dans un pré-briefing qu’il s’agissait d’une combinaison d’IPC et de fréquence pour atteindre ce nombre. Avec Zen 4 clairement capable de cadencer plus haut, les gains IPC réels seront inférieurs à ce chiffre.

Deuxièmement, nous savons comment ils ont mesuré l’amélioration des performances. Selon les notes de bas de page d’AMD, il s’agissait d’une comparaison entre un processeur Zen 4 de pré-production à 16 cœurs et un Ryzen 9 5950X en monothread Cinebench R23, le processeur Zen 4 étant équipé de 2×16 Go de mémoire DDR5-6000 CL30. Il ne s’agit pas d’une comparaison à un seul thread avec le 5800X3D, bien que dans de nombreuses applications, le cache supplémentaire n’aide pas réellement les performances et ramène les choses en arrière.

L’inconvénient que nous supposons est qu’une augmentation de 15% des performances du monothread Cinebench R23 ne sera pas suffisante pour que Zen 4 surpasse Alder Lake dans cette charge de travail. Lors de nos derniers tests, l’Intel Core i9-12900KS est 33 % plus rapide que le Ryzen 9 5950X dans Cinebench R23 monothread, et le 12900K est 26 % plus rapide en utilisant une mémoire DDR5 haute performance.

AMD dit que l’augmentation pour Zen 4 sera supérieure à 15%, mais il faudrait qu’elle soit bien supérieure à 15% pour prendre les devants, sans parler des nouveaux processeurs Intel qui auront plus tard cette année. Si le soulèvement était supérieur à 20 %, par exemple, AMD l’aurait-il dit ? Dans ce cas, une augmentation de, disons, entre 15 et 19 % serait assez décevante.

Il est également important que Cinebench R23 soit un bon exemple pour Intel. Dans d’autres tests comme Adobe Photoshop et Factorio, la famille 12900K se situe dans la plage inférieure de 20% plus rapide. Toujours supérieur à 15 % ; il faudrait une augmentation d’environ 20 à 25 % juste pour correspondre aux processeurs lancés par Intel à la fin de l’année dernière, qui au moment où Zen 4 arrivera sur le marché pourraient avoir 10 à 12 mois. Donc, je suppose que j’ai des sentiments mitigés à propos de cette affirmation de performance supérieure à 15% qu’AMD a faite aujourd’hui, je ne pense pas que ce chiffre soit particulièrement impressionnant.

Le contrepoint à cela est que les processeurs Ryzen 7000 comporteront jusqu’à 16 cœurs Zen 4, contre seulement 8 cœurs P pour le 12900K. Et oui, 16 cœurs est le maximum, AMD a confirmé que la conception comporte deux puces chacune avec jusqu’à huit cœurs de processeur, pas de puce à 24 cœurs ici. Avec 16 cœurs à pleine performance, AMD a montré un processeur Ryzen 7000 battant confortablement les 12900K dans un rendu Blender multithread : 31 % plus rapide pour cette comparaison particulière.

Mais comme toutes les démos, il y a des choses à savoir. Dans notre revue 12900K, nous avons constaté que le 5950X était déjà 20% plus rapide que le 12900K dans Blender, ce qui suggère qu’il s’agit d’une référence très favorable pour AMD. La charge de travail de test que nous utilisons est différente de celle indiquée dans la présentation d’AMD, donc comparer ce gain de 31 % à notre résultat précédent de 20 % serait une comparaison inexacte. Mais cela tempère dans une certaine mesure les attentes de gains entre le 5950X et un processeur Zen 4 à 16 cœurs, même si les performances multicœurs globales par rapport à Intel devraient être assez bonnes.

Ce sont les principales comparaisons de performances qu’AMD était disposé à montrer aujourd’hui, et aucun chiffre réel de jeu non plus, il n’est donc pas clair où se situera Zen 4 par rapport au 5800X3D qui a déjà fourni 15 % de gains par rapport aux autres composants Zen 3 grâce à V-Cache. Nous n’avons aucune idée de la façon dont Zen 4 ira dans le jeu à ce stade, mais ce n’est peut-être pas si favorable par rapport au 5800X3D jusqu’à ce que V-Cache soit implémenté, si c’est une chose pour cette génération à venir.

En ce qui concerne la conception du processeur, AMD s’en tient à la disposition chiplet + matrice d’E / S, mais tous les éléments ont été mis à niveau. Bien sûr, nous avons les nouveaux chiplets de cœur de processeur de 5 nm, mais la matrice d’E / S a également reçu une énorme mise à niveau, passant de GlobalFoundries 12 nm à TSMC 6 nm. Cela réduit la consommation d’énergie, mais AMD a également intégré davantage de fonctionnalités, notamment la prise en charge DDR5 et PCIe 5.0.

… tous les processeurs Zen 4 Ryzen 7000 auront des graphiques intégrés

En plus de cela, les processeurs de bureau Zen 4 comprendront pour la première fois des graphiques RDNA 2 intégrés. Plus de différenciation entre les CPU et les APU avec des conceptions différentes, chiplet vs monolithique, tous les CPU Zen 4 Ryzen 7000 auront des graphismes intégrés. Cela n’a été mentionné que brièvement, nous n’avons donc pas encore en savoir plus sur le fonctionnement de cet iGPU ou sur sa configuration.

Quand les processeurs Zen 4 seront-ils lancés ?

Entre septembre et novembre, ce qui est bien sûr une fenêtre de lancement assez large, et si ces puces sont lancées aussi tard qu’en novembre, cela ferait deux ans depuis le lancement des premiers processeurs Zen 3. Il semble qu’AMD lancera également dans quelques mois des processeurs Intel de nouvelle génération, la série Raptor Lake de 13e génération, donc AMD voudrait établir une avance de performances décente sur Alder Lake pour se préparer aux pièces Intel de nouvelle génération.

Plate-forme AM5 et cartes mères de la série 600

L’autre annonce principale concernant les processeurs de bureau était AM5. Évidemment, ce socket et les cartes de support sont conçus pour prendre en charge la DDR5 et le PCIe 5.0, AMD nous a dit que la DDR4 ne serait pas du tout prise en charge. Cependant, les refroidisseurs AM4 seront compatibles avec les nouvelles cartes, ce qui permettra aux installateurs d’économiser de l’argent s’ils ont déjà un refroidisseur AM4 décent.

Le socket passe également à une conception LGA qui, selon AMD, est mieux adaptée à l’intégrité du signal requise pour une connectivité telle que DDR5 et PCIe 5.0.

Les notes de publication montrent également la prise en charge des processeurs jusqu’à 170 W TDP – les pièces de bureau de la génération actuelle dépassent 105 W TDP – donc si ce type de puce est déployé pour Zen 4, c’est une augmentation considérable par rapport à ce que nous avons probablement en plus gains de performances par watt grâce à la nouvelle architecture et passage à 5 nm. Cependant, le TDP reflète généralement mal la consommation électrique réelle.

AM5 prendra en charge 24 voies de PCIe 5.0

La plate-forme AM5 prendra en charge 24 voies de PCIe 5.0, la plupart de toutes les plates-formes de bureau grand public à l’heure actuelle. Alder Lake, par exemple, ne prend en charge que 16 voies aux côtés de 4 voies de PCIe 4.0. Avec Zen 4 et AM5, vous aurez la possibilité d’exécuter des GPU PCIe 5.0 x16 et des SSD PCIe 5.0 NVMe en même temps, bien que les avantages pratiques de cela seront probablement assez minimes pour la plupart des gens, au moins pour les prochaines années.

En plus de cela, AM5 prendra en charge jusqu’à 14 ports USB 20 Gbps, mais aucune mention d’USB4. Il y aura également la prise en charge du Wi-Fi 6E et la prise en charge de jusqu’à 4 sorties d’affichage, ce qui est essentiel car les processeurs d’AMD à l’avenir incluront des graphiques intégrés. Ces cartes doivent prendre en charge HDMI 2.1 et DisplayPort 2 conformément aux capacités graphiques RDNA2 des processeurs.

En ce qui concerne les cartes mères, nous obtenons des détails limités sur la gamme de la série 600 et leurs capacités. Le principal facteur de différenciation en dehors des éléments habituels tels que la qualité VRM et les ports d’E / S réside dans la connectivité PCIe 5.0. Les cartes mères X670 Extreme, ou X670E, auront PCIe 5.0 « partout », bien qu’AMD ait précisé que cela signifierait deux emplacements x16 avec PCIe 5.0 et un emplacement M.2. Pour les utilisateurs réguliers de X670, ils obtiendront PCIe 5.0 pour le M.2 principal et éventuellement pour l’emplacement graphique x16 également en fonction de la carte, puis pour B650, ce sera PCIe 5.0 au moins l’emplacement principal M.2 avec PCIe 4.0 ailleurs , comme pour les graphiques.

L’un des grands points d’interrogation autour d’AM5 est le support futur

AM4 a été un énorme succès car AMD a promis de prendre en charge plusieurs générations de processeurs à l’avenir et a tenu cette promesse au lieu de remplacer le socket toutes les deux générations comme Intel. Il y a eu quelques ratés en cours de route qui ont nécessité un recul de la communauté, comme l’obtention du support Zen 3 sur les cartes B450, mais dans l’ensemble, ce fut un grand succès.

AMD proposera-t-il la même chose pour AM5 ? Il y a eu beaucoup de discussions sur la conception d’une prise et d’une plate-forme pour l’avenir, mais aucun engagement ferme à soutenir un certain nombre de générations. AMD n’a pas fourni plus de détails pour le moment, mais c’est quelque chose que nous allons pousser et leur demander à mesure que nous nous rapprochons du lancement.

Personnellement, je pense que la force d’AM4 était un énorme avantage concurrentiel pour AMD par rapport à Intel et le travail qu’ils ont effectué au départ leur a permis de gagner des ventes importantes à la fin de la vie d’AM4 avec Zen 3, bien qu’Intel ait le produit globalement plus rapide une fois Lancement du lac Alder. Ils devraient absolument recommencer avec AM5.

Mobile Ryzen 6000

L’autre moitié du discours s’est concentrée sur les produits pour ordinateurs portables. AMD avait déjà annoncé sa gamme Ryzen 6000, c’était donc plus ou moins la même chose que nous avions déjà couverte il y a quelques semaines. Il y avait quelques détails de performances autour des puces Ryzen 6000, mais nous espérons avoir une ventilation complète des performances du Ryzen 7 6800U pour vous dès que nous aurons ce processeur sous la main pour les tester sur un ordinateur portable Asus.

Cependant, il y a eu de nouvelles annonces. L’un était pour un nouvel APU nommé Mendocino qui arrivera au quatrième trimestre de cette année, qui apporte un processeur Zen 2 à 4 cœurs, 8 threads et des graphiques RDNA2 aux ordinateurs portables d’entrée de gamme et grand public dans la gamme de 400 $ à 600 $.

Il est construit sur TSMC 6 nm et le dé qu’AMD a montré lors de sa présentation était physiquement différent des APU Ryzen 6000 ordinaires, il est beaucoup plus petit, il semble donc que cette puce soit conçue spécifiquement pour l’efficacité et les produits à faible coût et à volume élevé où économiser sur la taille de la matrice est importante.

AMD a également annoncé SmartAccess Storage, qui semble être leur implémentation des API DirectStorage de Microsoft. Dans les jeux compatibles DirectStorage, SmartAccess Storage utilisera des fonctionnalités de plate-forme telles que la mémoire SmartAccess et la décompression des ressources GPU pour offrir les avantages de DirectStorage, tels que des temps de chargement plus rapides et une meilleure diffusion des ressources. Pas grand-chose d’autre n’a été détaillé et nous pouvons nous attendre à en savoir plus dans les mois à venir.

Pourquoi AMD a-t-il besoin de SmartAccess alors que DirectStorage existe ? Eh bien, pensez à cela comme l’annonce RTX IO de Nvidia à partir de 2020. DirectStorage n’est qu’une API, le matériel de votre système a besoin d’une méthode pour prendre les appels d’API et appliquer ce qui est demandé. RTX IO et SmartAccess Storage semblent être les solutions respectives de Nvidia et AMD, tirant parti des fonctionnalités de leur matériel. Ces fonctionnalités deviendront essentielles lorsque les jeux DirectStorage commenceront à être lancés.

C’était tout pour les annonces Computex 2022 d’AMD, mettant principalement en place le scénario de lancement de Zen 4 et AM5 plus tard cette année. Pouvoir atteindre 5,5 GHz semble prometteur, mais les chiffres indiqués concernant une amélioration des performances à un seul thread sont un peu décevants compte tenu de ce qu’AMD doit faire pour surpasser Intel.

AM5 semble cependant être une plate-forme solide, avec la prise en charge de PCIe 5.0 s’étendant jusqu’aux cartes mères B650 et l’introduction d’une nouvelle série « Extreme » pour les cartes phares X670. Cependant, il reste à voir combien de temps AM5 sera pris en charge. Nous le saurons sûrement à mesure que nous nous rapprochons de la fenêtre de lancement qui commence en septembre.