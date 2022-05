Firefox 100.0.2 : il y a une autre mise à jour de Mozilla que vous devez installer immédiatement

Mozilla a gardé Firefox plein de nouvelles fonctionnalités, tout en essayant de s’assurer qu’il est constamment mis à jour. De cette façon, il garantit que les utilisateurs sont protégés et exempts de tout problème.

Ainsi, et conformément à d’autres situations similaires, une autre mise à jour de sécurité urgente est apparue. Cela corrige deux situations anormales qui doivent être traitées immédiatement. Par conséquent, Mozilla recommande de l’installer immédiatement.

Nouvelles importantes de Mozilla

Bien qu’ayant sorti Firefox 100 très récemment, Mozilla a déjà enregistré 2 mises à jour pour cette version de son navigateur. Celles-ci visent à corriger des situations anormales nécessitant une attention particulière, très axée sur la sécurité et la protection des usagers.

C’est là que la version 100.0.2 devient disponible, pour résoudre 2 problèmes de sécurité graves. La liste des problèmes n’est pas révélée en détail dans la nouvelle liste de fonctionnalités de Firefox, mais Mozilla a plus de données accessibles à tous.

Problèmes de sécurité avec Firefox

La première faille a été marquée comme CVE-2022-1802 et permet à un attaquant de Firefox de corrompre les méthodes d’un objet Array en JavaScript via une pollution de prototype. De cette façon, vous pourrez peut-être exécuter du code JavaScript contrôlé par un attaquant dans un contexte privilégié.

Le second, marqué CVE-2022-1529, permet à un attaquant d’envoyer un message au processus parent du navigateur où le contenu a été utilisé pour double-indexer un objet JavaScript. Cela conduit à la pollution du prototype et finalement à l’exécution de JavaScript contrôlé par l’attaquant dans le processus parent privilégié.

Correctifs de sécurité pour ce navigateur

Ces problèmes sont en fait dans plus de produits Mozilla et il y a donc plusieurs mises à jour. Nous avons Firefox 100.0.2, Firefox ESR 91.9.1, Firefox pour Android 100.3 et Thunderbird 91.9.1. Toutes ces versions sont déjà accessibles pour être installées.

Comme mentionné précédemment, Mozilla recommande d’installer cette mise à jour immédiatement pour protéger Firefox. Ce n’est qu’ainsi que les deux failles de sécurité sont résolues et qu’elles ne constituent plus une menace pour les utilisateurs et leurs données dans ce navigateur.