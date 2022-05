Mieux mettre à jour ! WhatsApp ne prendra plus en charge iOS 10 et iOS 11 sur iPhone

Montre Connectée Homme Femme, Smartwatch 24 Modes Sportifs, Bracelet Connecté Cardiofrequencemetre Moniteur Sommeil Podometre Calorie Chronometre GPS Partagé IP68 Etanche Smart Watch pour iOS Android

2022 Nouvel Écran Rond Haute Définition Montre Connectée: La montre connectee utilise un écran tactile couleur de résolution IPS 240 * 240 de 1,3 pouces, apportez une définition plus élevée et un champ de vision plus large. Vous pouvez également personnaliser le cadran pour créer votre propre style unique. Le smartwatch est en silicone souple et a un design humanisé, ce qui le rend confortable et tendance à porter. C'est l'un des meilleurs choix comme cadeau pour votre partenaire et vos enfants. Montre Connecter pour Homme Multifonctionnelle: Trackers d'activité ( pédomètre, distance, calories ), cardiofrequencemètre, 24 modes de sports, GPS partagé, surveillance du sommeil, notification de appels entrants et messages ( Appel, SMS, Facebook, Twitter,...), écran personnalisé, contrôle de la musique, chronomètre, configuration sédentaire, configuration d'alarme, contrôle de la caméra, prévisions météos, mode Ne pas déranger. Soutien 17 langues, y compris français. 260 Batterie Durableet et Compatibilité: La smartwatch homme est équipée d'une batterie de 260, qui peut être complètement chargée en 1-2h, et la durée d'utilisation est de 5 à 7 jours. résolvez le problème des charges fréquentes, vous procurer un sentiment stable de sécurité. La montre connecter pour femme est compatible avec les téléphones équipés d'Android 5.0 et iOS 9.0 et supérieur. 24 Modes Sportifs et Étanche IP68: Cette smartwatch sport dispose de 24 modes sportifs, tels que la course à pied en extérieur / en salle, la danse, la gymnastique, le yoga. Vous pouvez facilement afficher toutes vos données d'exercice (podomètre, calories, distance) via l'application Herobyfit. Étanche IP68 peut répondre à vos besoins quotidiens d'étanchéité (Lavage des mains, pluie etc.). Vous pouvez utiliser ce produit à 30 mètres sous l'eau (Attention à ne pas l'utiliser dans l'eau chaude). 24H Moniteur de Fréquence Cardiaque et Sommeil: La montre homme est équipée d'un capteur de fréquence cardiaque VC11, qui combine la dernière technologie de mesure de haute technologie pour vous aider à mesurer la fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang et la pression artérielle. Vous pouvez mieux comprendre votre santé à tout moment. Il peut également surveiller votre état de sommeil. Vous pouvez mieux comprendre le temps que vous passez en sommeil léger, profond et paradoxal.