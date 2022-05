Terminator : le char russe le plus puissant entrera en guerre

Selon les nouvelles de guerre qui nous parviennent à tous, la Russie a perdu plusieurs équipements très importants pour tenter de gagner ce conflit. L’un des cas les plus évoqués est celui du naufrage du cuirassé Moskva, symbole de la Russie, qui aurait été coulé par deux missiles ukrainiens.

Il est maintenant temps pour le « Terminator » d’entrer en guerre, le char russe le plus célèbre.

BMPT « Terminator » sont les chars les plus avancés de Russie

Le BMPT « Terminator » est un véhicule de combat blindé, conçu et fabriqué par la société russe Uralvagonzavod. Ce véhicule est conçu pour soutenir les chars et autres AFV dans les zones urbaines. BMPT est officiellement appelé « Terminator » par les fabricants.

Pour accélérer la guerre, Vladimir Poutine aura ordonné la mobilisation des chars les plus avancés de Russie, les BMPT, connus sous le surnom de « Terminator », et qui vont déjà dans le modèle BMPT-72, ou « Terminator-3 », dans l’acronyme en anglais. », révèle JN.

Les services secrets britanniques confirment que le Terminator russe est en route pour Lugansk dans le Donbass, selon le SIC.

Considéré comme un char de soutien, il est utilisé comme véhicule de soutien pour les chars plus conventionnels, même s’il n’est pas facile de voir comment les soldats à l’intérieur d’un véhicule lourdement armé parviennent à remplacer l’infanterie au sol.

Le Terminator est équipé d’un double canon automatique qui peut tirer 10 obus de 30 mm par seconde.

Le modèle le plus récent du BMPT, le Terminator-3, est équipé d’un moteur de 1500 chevaux, presque le double des 850 de la première génération et une évolution par rapport aux mille CV du modèle intermédiaire, le « Terminator-2 ». Ils ont une transmission automatique et peuvent atteindre une vitesse maximale de 70 kilomètres par heure. Ils fonctionnent au diesel et ont une autonomie maximale de 550 kilomètres.

Le Terminator avait déjà été utilisé par la Russie dans le conflit en Syrie.