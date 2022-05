Microsoft dépose un brevet permettant de remplacer un jeu physique par un jeu numérique

Lorsqu’un utilisateur décide d’acheter une console, certains modèles ont la possibilité d’acheter la version originale, avec des jeux physiques, ou la version numérique, avec des titres achetés sur des plateformes en ligne.

Cependant, les dernières informations montrent que Microsoft a déposé un brevet afin que les propriétaires de consoles numériques puissent accéder aux jeux s’ils s’avèrent posséder une copie au format physique.

Microsoft veut pouvoir remplacer les jeux physiques par des jeux numériques

Selon les données maintenant publiées, une nouvelle demande de brevet de Microsoft suggère la possibilité pour les utilisateurs de Xbox de pouvoir accéder aux jeux numériques de la marque s’ils peuvent prouver qu’ils en ont une copie physique.

La demande de brevet a été découverte par GameRant et semble avoir été déposée en novembre 2020, le même mois que Microsoft a publié les consoles Xbox Series X et Series S. La description du brevet indique le «validation de la propriété d’un logiciel de disques optiques par l’intermédiaire d’un dispositif secondaire”.

En gros, d’après ce qui ressort de la requête, il semble que l’objectif soit qu’un utilisateur, en plaçant un disque dans une console, même si elle est plus ancienne, valide l’accès à son contenu et permette ainsi de jouer au jeu sur une autre appareil comme, par exemple, une Xbox Series S numérique.

Selon les détails, cela serait possible grâce à deux appareils connectés au même réseau ou liés par le même compte utilisateur. Et lorsqu’un jeu physique est ensuite validé, l’autre appareil peut le télécharger ou le rendre disponible pour être joué via le premier appareil. En revanche, le brevet ne mentionne pas si les joueurs conserveraient l’accès à la version numérique du jeu s’ils revendaient leur copie physique.

Dans la demande de brevet, Microsoft décrit la situation hypothétique où un propriétaire d’une console de génération précédente achète un appareil de nouvelle génération sans lecteur de disque optique. Dans ce cas, les joueurs ne peuvent actuellement pas jouer aux jeux physiques qu’ils possèdent déjà à partir du nouveau modèle et doivent donc acheter les titres au format numérique. Cependant, pour l’entreprise, cette situation n’est pas souhaitable car les jeux sont « un investissement financier important » et « il peut être difficile pour certaines personnes de racheter un jeu qu’elles possèdent déjà et auquel elles ont déjà joué ou terminé« .

Pour l’instant, l’idée n’est que sur papier. Cependant, s’il se concrétise, il plaira sans aucun doute à tous les joueurs de la console Xbox.