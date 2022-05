Sshwifty : un client SSH basé sur le Web lorsque vous en avez besoin

Putty est l’un des outils les plus utilisés pour la gestion à distance des serveurs Linux répartis sur Internet et des centres de données à travers le monde. Cette petite application simple garantit des communications sécurisées et cryptées entre les clients et les serveurs, permettant une gestion à distance et efficace.

Si vous ne voulez rien installer et que vous voulez un client Web externe, vous pouvez toujours essayer Sshwifty.

Ceux qui utilisent des systèmes Linux, tels que Ubuntu, CentOS, Debian, entre autres, savent qu’il est très facile d’accéder à distance à une autre machine. L’un des protocoles les plus connus et les plus utilisés est SSH. Ce protocole est extrêmement polyvalent et peut être installé et configuré rapidement.

Il existe plusieurs clients SSH, mais nous en présentons aujourd’hui un basé sur le Web, Sshwifty.

Avec Sshwifty, vous pouvez créer des connexions Telnet ou SSH vers une machine cible spécifique. Pour cela, il suffit d’entrer l’adresse IP, l’utilisateur puis d’indiquer le mode d’authentification.

Si toutes les données sont correctes, vous devriez avoir accès au système distant. Un autre outil intéressant de la plateforme Sshwifty est la disponibilité d’un analyseur de bande passante.

Si vous avez besoin d’un client SSH, externe à votre structure réseau, essayez Sshwifty. Cette plateforme est gratuite et, comme nous l’avons vu, très simple à utiliser.

