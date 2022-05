On parle déjà de l’iPhone 15 ! Connaître toutes les rumeurs

Apple n’a pas encore sorti les modèles d’iPhone 14, mais il semble que ces appareils vont recevoir une mise à jour plus modérée que ce que nous avons vu récemment. Pour cette raison, des rumeurs sur l’iPhone 15 ont déjà été entendues, notamment sur le design et certaines fonctionnalités.

Découvrez aujourd’hui toutes les rumeurs de l’iPhone 15, qui sortira en 2023.

Il convient de noter que l’iPhone 15 est encore au début du cycle de développement et que beaucoup de choses incluses dans les plans d’Apple peuvent changer.

Conception de l’iPhone 15

Les rumeurs suggèrent que les modèles d’iPhone 15 seront similaires aux modèles d’iPhone 14, mais la partie « pilule et trou » va s’étendre. Cela signifie que tous les modèles n’auront pas d’encoche, adoptant à la place les deux modèles découpés comme représenté dans les rumeurs pour les modèles iPhone 14 Pro.

Il y a également eu des rumeurs suggérant qu’un système d’identification de visage sous écran pourrait être introduit en 2023 sur les modèles « Pro ». Cependant, on ne sait pas si ces informations sont réalisables, car d’autres sources affirment que cette étape ne sera pas prête avant au moins 2024.

Comme aucun changement de conception majeur n’est prévu, Apple continuera probablement à proposer quatre modèles : l’iPhone 15 de 6,1 pouces, l’iPhone 15 Pro de 6,1 pouces, l’iPhone 15 Max de 6,7 pouces et l’iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces. Les modèles « Pro » auront des fonctionnalités plus avancées et seront plus chers.

Port USB-C

Apple envisagera de troquer le port Lightning contre un port USB-C sur l’iPhone 15, ce qui lui permettra de se conformer à la réglementation européenne en cours d’approbation.

Ces réglementations obligent la société Cupertino à produire des iPhones avec des ports USB-C en Europe, cela nécessitera un changement de conception mondial, ou développera des iPhones spéciaux à vendre en Europe (pas faisable).

Des sources ayant une certaine crédibilité dans les rumeurs, notamment Mark Gurman et l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, ont déclaré qu’Apple ferait le changement. Cependant, les plans d’Apple peuvent changer.

Puces de la série A dans l’iPhone 15

Les modèles d’iPhone 15 pourraient être les premiers à disposer d’une puce de série A de 3 nanomètres. La technologie de puce 3 nm devrait augmenter les performances de traitement de 10 à 15 %, tout en réduisant la consommation d’énergie jusqu’à 30 %.

TSMC devrait commencer la production de la puce 3 nm plus tard cette année, ce qui signifie qu’elle sera prête à être lancée dès 2023.

Technologie de lentille périscopique

Il y a eu de nombreuses rumeurs sur le travail d’Apple sur la technologie des lentilles périscopiques, et ce type de lentille pourrait être introduit dans les iPhones 2023, probablement les iPhone 15 Pro et Pro Max.

La technologie d’objectif périscopique offre des capacités de zoom optique qui dépassent celles possibles avec un objectif ordinaire, permettant un zoom optique 5x ou même 10x. Avec un objectif périscopique, les capacités de zoom de l’iPhone seraient considérablement améliorées, car les modèles « Pro » actuels sont limités à un zoom 3x.

Puces de modem développées par Apple

Au cours des dernières années, Apple a travaillé sur le développement de puces de modem, et 2023 pourrait être ses débuts. À l’heure actuelle, Apple utilise des puces de modem Qualcomm, mais après un différend en 2019, Apple est impatient d’arrêter d’acheter des puces à l’entreprise.

En novembre 2021, le directeur financier de Qualcomm a déclaré que sa société prévoyait de ne fournir que 20 % de ses puces de modem d’ici 2023, et comme Apple n’a aucun autre fournisseur de ces puces, cela suggère que la propre technologie de modem de la société Apple est en danger. être libéré.

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré que ses puces pourraient faire leurs débuts dans les modèles d’iPhone qui sortiront en 2023. On sait peu de choses sur les puces de modem d’Apple à ce stade, mais on peut supposer que la technologie sera égale ou supérieure aux puces 5G que Qualcomm est. produire.

Date de sortie de l’iPhone 15

Les modèles de ce nouvel iPhone sortiront probablement en septembre 2023, si Apple suit son calendrier de lancement traditionnel.

