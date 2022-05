Electronic Arts peut être vendu ou fusionné avec une autre société

Le monde du jeu vidéo regorge de diverses entreprises dédiées à la création de titres. En ce sens, certains sont invariablement plus populaires que d’autres, et certains noms sont bien connus des joueurs depuis des années.

Cependant, selon les informations récentes, il semblerait que le géant Electronic Arts pourrait être vendu ou fusionné avec une autre société.

Electronic Arts peut être vendu

Electronic Arts est un développeur de jeux vidéo créé en mai 1982, soit il y a 40 ans, à San Mateo, Californie, USA. La société a créé et publié de nombreux jeux populaires tels que Les Sims, FIFA Football, Need For Speed, Spore, Medal of Honor, Battlefield et bien d’autres.

Mais les dernières rumeurs provenant de sources de l’industrie du jeu indiquent que la société pourrait bientôt être vendue à une grande marque, comme la PlayStation de Sony ou la Xbox de Microsoft. Selon les détails, les dirigeants d’Electronic Arts envisagent de vendre la société ou de la fusionner avec une autre société dans un proche avenir.

Il y a aussi une indication que la fusion pourrait être analysée avec le média NBCUniversal, quant à la vente, des sources indiquent que des marques comme Disney, Amazon et Apple ont déjà manifesté leur intérêt.

Selon le journaliste Dylan Beyers :

Ces dernières années, alors que les entreprises de médias s’intéressaient davantage à l’industrie du jeu en plein essor, le PDG Wilson et Electronic Arts ont discuté avec un certain nombre d’acheteurs potentiels, notamment Disney, Apple et Amazon. Plusieurs sources familières avec ces conversations disent qu’EA a persisté dans sa poursuite de la vente de l’entreprise et s’est concentré plus audacieusement après l’acquisition d’Activision par Microsoft. D’autres disent qu’EA est principalement intéressé par un accord de fusion qui permettrait à Wilson de rester PDG de la société commune.

Nous garderons un œil sur toute évolution à ce sujet et, qui sait, bientôt un autre achat auprès d’un géant du monde du jeu vidéo pourrait être annoncé.