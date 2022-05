Game V Rising a déjà vendu un demi-million d’unités en seulement 3 jours de lancement

Ce n’est une nouvelle pour personne que le segment des jeux électroniques soit l’un des plus populaires de tous les temps, ou qu’il ne soit pas l’un de ceux qui divertissent et amusent le plus les gens. Cependant, il est toujours intéressant de voir jusqu’où va la popularité de certains des derniers titres.

En tant que tel, on sait maintenant que le jeu V Rising, sorti le 17 mai, a réussi à vendre une quantité étonnante d’un demi-million d’unités en trois jours après sa sortie.

V Rising atteint un demi-million de ventes en 3 jours

Le jeu V Rising s’inscrit dans le genre action, aventure et MMO (Massively Multiplayer Online) qui implique des vampires et des éléments de survie. Il a été créé par la société suédoise Stunlock Studios et le lancement a eu lieu le mardi 17 mai dernier.

Mais, bien qu’il soit encore un « bébé » sur le marché du jeu vidéo, la vérité est que le titre a déjà suscité l’intérêt des joueurs. Cela est possible de vérifier à travers la marque de 500 000 exemplaires que V Rising a déjà réussi à se vendre en seulement 3 jours de lancement. La nouvelle a été révélée par un post sur la page officielle du jeu sur le réseau social Twitter :

Le jeu est actuellement en accès anticipé sur Steam, et, grâce aux statistiques de la plateforme, V Rising fait déjà partie du TOP 10 des jeux avec le plus de joueurs en ce moment. Au moment de la rédaction de cet article, le titre occupait la 6e place et comptait un maximum de 127 999 joueurs en jeu, ce qui était aussi le maximum de la journée.

En ce moment également, le jeu compte 7 615 avis sur Steam, dont la plupart sont « très positifs ». Vous pouvez acheter le jeu sur la plateforme pour 19,99 euros.

Avez-vous joué à V Rising ?