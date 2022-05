Saviez-vous que vous pouvez soumettre une proposition pour créer un nouvel emoji ?

La liste des emojis s’allonge de plus en plus et s’il y en a que nous utilisons quotidiennement, il y en a d’autres dont on ne comprend même pas à quoi ils servent ni ce qu’ils signifient. Néanmoins, si vous avez une idée pour le prochain emoji, vous pouvez la soumettre et espérer qu’avec de la chance, elle figurera sur la liste officielle.

Le processus est lent et implique d’excellentes capacités d’argumentation.

Au milieu des conversations, il est parfois pertinent d’insérer un emoji apparenté, qui traduit en quelque sorte ce que l’on dit ou représente le sujet, ou les réactions que l’on a. De cette façon, la conversation devient plus claire et encore plus amusante.

Actuellement, les emojis sont sous la responsabilité d’un groupe à but non lucratif appelé le Consortium Unicode, et sont utilisés dans l’échange quotidien de messages par de nombreuses personnes.

Le nombre d’options a augmenté et les emojis sont de plus en plus diversifiés et inclusifs.

Apparemment, tout utilisateur peut soumettre sa proposition et, cette année, la période pour celle ouverte en avril et se terminera fin juillet. WIRED a compris comment le faire et cela garantit un long processus avec beaucoup de paperasse dans le mélange.

Avez-vous déjà pensé à suggérer de créer un emoji ?

Tout d’abord, vous devez vérifier Emojipedia pour vous assurer que l’emoji que vous soumettez n’existe pas. En plus de cela, vous devriez également consulter la liste des demandes en attente et rejetées des années précédentes – en effet, un emoji rejeté doit attendre deux ans avant de pouvoir être proposé à nouveau.

Pour considérer les emoji soumis, Unicode divise la sélection en deux catégories : les raisons d’inclusion et les raisons d’exclusion. Par conséquent, il est crucial de justifier la pertinence, ainsi que les différents contextes dans lesquels l’emoji donné pourrait être utilisé, en tenant compte des données de recherche.

Selon WIRED, l’idée doit être suffisamment distinctive pour garantir qu’elle est « visuellement iconique ». Dans la proposition, il devrait inclure des combinaisons avec d’autres emojis existants qui représentent des interprétations alternatives potentielles. Incidemment, les suggestions qui expriment une idée qui peut être exprimée avec d’autres emojis existants sont exclues, selon Unicode. Plus que cela, les références directes à des personnes ou à des entreprises, par exemple, n’ont pas non plus d’espace dans la carte emoji.

A noter qu’Unicode n’est pas adepte des pétitions ou des campagnes sur les réseaux sociaux. De son côté, elle préfère que les propositions soient construites avec qualité, prouvant la réelle pertinence des emoji.

Concernant la représentation visuelle, l’utilisateur doit s’assurer que l’image qu’il utilise est originale ou dans le domaine public, nécessitant des versions couleur et noir et blanc, ainsi qu’une mise en forme spécifique.

La suggestion de WIRED est que, si vous souhaitez soumettre une proposition, étudiez les autres qui ont réussi, en vous assurant de n’oublier aucun élément et de soumettre une idée complète, avec tout pour atteindre les smartphones de tout le monde.

Découvrez les emojis les plus utilisés dans le monde :