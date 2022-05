Astuce : Donnez plus de sécurité à Android avec Activer le mode de verrouillage

Bien qu’il s’agisse d’un système ouvert, Android a de nombreuses façons d’apporter de la sécurité à ses utilisateurs et aux smartphones sur lesquels il fonctionne. Celles-ci ne sont pas toujours visibles et directes, mais la vérité est qu’elles sont accessibles.

L’une de ces options peut être utilisée pour empêcher l’accès et fournir une protection supplémentaire. C’est ce qu’on appelle le mode de verrouillage et il verrouille Android sans pouvoir être déverrouillé par les moyens les plus simples qu’offre Android. La façon de l’activer est simple et nous allons vous montrer maintenant.

Toute sécurité que nous pouvons apporter à Android est la bienvenue. Ce système est constamment attaqué, en grande partie parce qu’il est le plus utilisé sur la planète et qu’il se trouve dans la plupart des smartphones utilisés.

Une mesure de protection que Google a créée malgré son accessibilité, n’est pas visible par tout le monde. Il est simple à activer et garantit une protection qui sera plus élevée et augmentera la sécurité des utilisateurs et de leurs smartphones, en cas de déverrouillage. Contourner les empreintes digitales et la reconnaissance faciale.

Le mode verrouillage doit d’abord être activé, afin de pouvoir l’utiliser à tout moment lors de l’utilisation d’Android. Ouvrez les paramètres, puis l’option Verrouiller l’écran, et à la fin, choisissez l’option Verrouiller les paramètres de l’écran.

À la fin, et dans la zone qu’ils ont ouverte, ils doivent rechercher l’option Afficher l’option de blocage. Il doit être désactivé et il doit donc appuyer sur l’interrupteur pour le rendre actif et prêt à être utilisé sur le smartphone de l’utilisateur.

À partir de ce moment, ils peuvent verrouiller leur smartphone en appuyant sur le bouton d’alimentation et en le maintenant enfoncé. La nouvelle option apparaîtra et devra être chargée. Lorsqu’ils essaieront de déverrouiller, cela contournera la reconnaissance des empreintes digitales et du visage. Il n’acceptera que la broche ou le modèle défini, protégeant davantage Android.

C’est un moyen simple et rapide de donner à Android plus de sécurité et de protection. Verrouillez simplement avec le mode de verrouillage et rapidement, il ne sera accessible qu’avec la broche ou le motif, quelque chose que seul l’utilisateur connaît, n’acceptant pas l’accès au doigt ou au visage.