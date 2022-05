Les soldats ukrainiens utilisent de puissantes motos électriques pour attaquer

Pour ceux qui pensent avoir tout vu dans cette guerre, vous serez certainement surpris. Comme mentionné dans le titre de cet article, les soldats ukrainiens utilisent de puissantes motos électriques pour se défendre et attaquer l’ennemi.

Selon les informations, les motos électriques peuvent atteindre 90 km/h et sont silencieuses.

A moins d’être un adepte passionné de motos électriques, vous n’avez probablement jamais entendu parler de marques comme ELEEK ou Delfast. Ces deux sociétés font une énorme différence dans la guerre en Ukraine en fournissant aux soldats ukrainiens des motos électriques pouvant être utilisées pour détruire les chars russes.

Le 8 mai, le vice-président de l’Association ukrainienne des participants au marché des véhicules électriques, Vadym Ignatov, a écrit sur son Facebook à propos de l’arrivée des motos ELEEK dans les forces armées du pays.

Les motos électriques militaires ELEEK Atom peuvent avoir 150 km d’autonomie

L’ELEEK Atom Military peut atteindre une vitesse de pointe de 90 km/h et offre 150 km d’autonomie. Le poids est d’environ 70 kg et la capacité de charge peut atteindre 150 kg.

En plus des ports USB intégrés déjà disponibles dans ce type de véhicule, les ingénieurs de l’entreprise ont ajouté une sortie 220V qui permet l’utilisation de n’importe quel chargeur commun.

L’une des caractéristiques intéressantes en temps de guerre est le silence garanti par le véhicule. Mamuka Mamulashvili, commandant d’une unité de l’armée ukrainienne composée principalement de soldats d’origine géorgienne, a déclaré récemment avoir demandé ce type de motos pour ses tireurs d’élite.

L’inclusion des motos électriques dans la guerre apporte plusieurs avantages à ceux qui les utilisent et rend également cette guerre différente.

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février et l’offensive militaire a déjà tué plus de 3 000 civils, selon l’ONU, qui prévient que le nombre réel risque d’être beaucoup plus élevé.