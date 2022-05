Il y a plus de nouvelles de Xiaomi pour le Mi Band 7 et elles promettent beaucoup pour ce smartband

Le Mi Band 7 arrive et Xiaomi a beaucoup à révéler sur ce smartband. La nouvelle version réunira de nombreuses améliorations, dont certaines étaient attendues depuis un certain temps, pour la rendre encore meilleure.

Avec une date de sortie déjà avancée et tenue pour acquise, il y a maintenant des nouvelles importantes qui en révèlent encore plus sur ce qui est à venir. Ceux-ci se concentrent sur l’écran et ce que vous pouvez en tirer. Il y a encore d’autres améliorations dans d’autres domaines.

Tout indique le lendemain 24 que le Mi Band 7 sera fait connaître au monde. Celui-ci ne devrait pas apparaître seul sur scène, mais ce sera certainement l’une des principales nouveautés de Xiaomi dans un futur proche.

Les rumeurs et les fuites se sont multipliées, faisant connaître une grande partie de ce qui arrivera bientôt. Nous avons encore peu de concret, mais le nouveau Mi Band 7 promet beaucoup aux utilisateurs.

La dernière nouveauté, apparue dans une courte vidéo partagée sur Weiboo, montre que l’écran de ce smartband devrait encore grossir. Celui-ci aura 1,62 pouces, ce qui correspond à une augmentation de 25% par rapport au modèle précédent.

Cette croissance n’est pas exclusive à ce modèle et a été le modèle des lancements que Xiaomi a effectués au fil des ans. Pour accompagner cette croissance, le Mi Band 7 devrait également voir un changement majeur dans son interface, pour profiter du nouvel espace disponible.

Une autre source a également révélé quelques nouvelles. Ceux-ci se concentrent sur les bracelets qui seront disponibles et leurs couleurs. Xiaomi devrait à nouveau miser sur une gamme de couleurs différentes qui plairont à coup sûr aux clients de la marque.

Le Mi Band 7 devrait à nouveau être une success story, comme les autres versions. Xiaomi mise beaucoup sur son smartband, garantissant le meilleur matériel, combiné à un prix équitable et adapté au marché. Ce sera mardi que tout devrait être connu et enfin ce gadget sera révélé à tout le monde.