Une autre nouvelle de WhatsApp ! Maintenant, vous pouvez connaître toutes les informations sur votre compte

Meta a amélioré WhatsApp dans plusieurs domaines et a préparé ce service pour offrir encore plus aux utilisateurs. Si, d’une part, nous avons de nouvelles fonctionnalités dans l’interface, d’autre part, nous avons également de nouvelles fonctionnalités dans le domaine des fonctionnalités.

Une nouveauté a quant à elle été dévoilée et apportera aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leurs informations et leur compte. Il veut se conformer aux exigences du GDPR et en même temps donner accès à tout ce que WhatsApp sait sur chaque compte.

Il est encore à un stade précoce et en cours de développement, mais cette nouveauté est très importante, du moins en Europe. Il se concentre sur le respect des règles qui ont été imposées et sur l’accès des utilisateurs à leurs données et informations.

Découvert déjà dans la version test publique, il ne se limite pas à une seule plateforme. Il peut être vu sur Android, iOS et navigateur et apporte un grand changement. Les utilisateurs utilisant cette version trouvent désormais la possibilité de demander les détails de leur compte.

Ce rapport d’informations et de paramètres de compte WhatsApp doit être demandé par l’utilisateur dans l’application et sera ultérieurement fourni pour téléchargement. Ce n’est pas immédiat et on estime qu’il faut 3 jours pour l’obtenir. Après cela, il peut être téléchargé à tout moment.

La création de cette fonctionnalité garantit à WhatsApp qu’elle est conforme aux règles du GDPR, ce qui est essentiel pour pouvoir fonctionner en Europe. Avec ses données, les utilisateurs peuvent ensuite les télécharger vers d’autres applications ou vérifier les informations qui s’y trouvent.

WhatsApp avertit que ces données sont garanties s’il n’y a pas de changement dans les comptes. si le numéro de téléphone est modifié ou le compte est supprimé, le rapport demandé sera simplement annulé et un nouveau devra être demandé.

Comme mentionné, cette nouveauté se trouve dans les Paramètres, dans la zone associée au Compte. À l’entrée Demander les données du compte, la demande peut être faite et son statut surveillé. Bientôt cette fonctionnalité devrait être étendue à tout le monde, afin qu’ils puissent l’utiliser et ainsi contrôler les informations présentes dans WhatsApp.