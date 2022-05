WasteRussianTime.today : des pirates informatiques créent un site Web pour « ennuyer » les Russes

Contrairement à d’autres guerres du passé, celle entre la Russie et l’Ukraine se déroule également en ligne. Outre les cyberattaques à travers le pays, les fausses nouvelles ont également été largement utilisées et d’autres services sont également apparus.

La plateforme que nous faisons connaître aujourd’hui s’appelle WasteRussianTime.today, et comme son nom l’indique, elle sert à embêter… en l’occurrence les responsables russes.

Les pirates disent que les données des utilisateurs ne sont pas enregistrées

Un groupe de pirates informatiques a récemment créé un site Web permettant de passer des appels entre responsables russes. L’objectif est de distraire les officiers de leurs fonctions dans la guerre d’Ukraine. Le projet a été créé par le groupe Ofuscated Dreams of Scheherazade.

Le service WasteRussianTime.today met en communication des responsables russes aléatoires, des personnalités gouvernementales, des militaires et également des ressources de renseignement russes.

Le groupe de hackers affirme que le service a enregistré plus de 5 000 numéros et que le fonctionnement des utilisateurs utilisant cette plateforme n’est pas enregistré.

The Obfuscated Dreams of Scheherazade décrit ces actions comme une « intervention civile », soulignant que « si les officiers sont inondés d’appels téléphoniques, ils ne peuvent pas larguer de bombes, coordonner des soldats et planifier des invasions ».

L’invasion de l’Ukraine a incité des pirates du monde entier à aider la Russie, des groupes tels que Anonymous menant des cyberattaques contre des sites Web affiliés au Kremlin.

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février et l’offensive militaire a déjà tué plus de 3 000 civils, selon l’ONU, qui prévient que le nombre réel risque d’être beaucoup plus élevé. L’offensive militaire a provoqué la fuite de plus de 13 millions de personnes, dont plus de 5,5 millions hors du pays, selon les dernières données de l’ONU.

L’invasion russe a été condamnée par la communauté internationale dans son ensemble, qui a réagi en envoyant des armes à l’Ukraine et en renforçant les sanctions économiques et politiques contre Moscou.

WasteRussianTime.aujourd’hui