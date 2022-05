Les Russes disent qu’ils ont détruit une « grosse cargaison » d’armes occidentales

La guerre entre la Russie et l’Ukraine est toujours active et les informations, en grande partie de « fake news », n’ont pas aidé à comprendre qui a l’avantage. Le monde a déjà compris que la Russie a clairement échoué dans sa stratégie et que l’Ukraine a été très forte.

Récemment, les forces russes ont déclaré avoir détruit une « grosse cargaison » d’armes occidentales.

Le ministre russe de la Défense déclare que les missiles Kalibr détruiront les armes occidentales

Les forces militaires russes ont annoncé aujourd’hui qu’elles avaient détruit une « importante cargaison » d’armes et d’équipements militaires fournis par les États-Unis et des pays européens à l’Ukraine, selon l’AFP.

Selon le ministre russe de la Défense, lors d’une conférence de presse, citée par l’agence de presse française…

Des missiles Kalibr de haute précision, à longue portée et lancés par la mer ont détruit une importante cargaison d’armes et d’équipements militaires fournis par les États-Unis et des pays européens près de la gare ferroviaire de Malin dans la région de Jytomyr.

La guerre en Ukraine, qui est entrée aujourd’hui dans son 86e jour, a déjà poussé plus de 14 millions de personnes à fuir leur foyer – environ huit millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et plus de 6,3 millions vers les pays voisins -, selon les dernières données de l’ONU, qui classe cette crise des réfugiés comme la pire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).

Toujours selon les Nations Unies, environ 15 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire en Ukraine.

L’invasion russe – justifiée par le président russe Vladimir Poutine, avec la nécessité de « dénazifier » et de démilitariser l’Ukraine pour la sécurité de la Russie – a été condamnée par l’ensemble de la communauté internationale, qui a répondu en envoyant des armes à l’Ukraine et en imposant à la Russie des sanctions qui touchent pratiquement tous les secteurs, de la banque au sport.

L’ONU a confirmé que 3 811 civils avaient été tués et 4 278 blessés, soulignant que les chiffres réels pourraient être bien plus élevés et ne seront connus que lorsqu’il y aura accès à des villes assiégées ou à des zones jusque-là soumises à des combats intenses.