Xiaomi veut empêcher la prise d’APK Android ! Google est contre cette décision

La nature open source d’Android donne aux utilisateurs une grande liberté, notamment pour installer des APK et gérer leurs données. De cette façon, il est simple de gérer ces appareils et les informations présentes dans ces smartphones.

Même avec toute cette liberté, Xiaomi veut désormais changer une partie de ce que propose Android. Il veut que les utilisateurs cessent de pouvoir supprimer les APK de leurs smartphones, et il le justifie par des problèmes de sécurité et de confidentialité.

La liberté d’Android doit être préservée

Étant un système ouvert où chacun peut contribuer, Android donne à chacun la liberté de le modifier. Ces changements ne sont pas imposés et passent toujours par un processus d’évaluation et d’analyse pour comprendre leur impact.

Xiaomi a maintenant suivi cette voie et a présenté une proposition à l’AOSP qui pourrait être controversée. Le géant chinois veut changer la façon dont les APK sont gérés au sein d’Android et empêcher qu’ils ne soient supprimés de n’importe quel smartphone Android.

Un ingénieur Xiaomi a soumis un correctif à AOSP qui ajouterait une politique SELinux empêchant l’utilisateur du shell de saisir les fichiers de données APK car ils « peuvent inclure des ressources privées ».https://t.co/jnDRHIjEx7 – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 20 mai 2022

Xiaomi ne veut pas que vous supprimiez les APK du téléphone

Pour soutenir cette décision, Xiaomi affirme qu’il ne fait que promouvoir une plus grande sécurité pour les utilisateurs d’Android. Les APK donnent accès à des informations utilisateur qui peuvent être transmises aux terminaux où les applications sont ensuite installées.

Bien sûr, la demande de Xiaomi n’a pas été immédiatement acceptée et a reçu de nombreuses critiques de la part des utilisateurs qui maintiennent le code Android. Google lui-même a révélé qu’il n’avait pas l’intention de suivre cette voie et ne comprenait pas qu’il faille changer Android.

Les fichiers APK dans /data/app sont lisibles par les autres utilisateurs, bien que le chemin pour les extraire ne soit pas devinable. Il existe des API pour obtenir le chemin complet vers les APK de base et fractionnés, ce qui permet aux applications d’extraction d’APK de les sauvegarder. https://t.co/oWPsDNjbsT – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 20 mai 2022

Google semble être contre cette idée

Le géant de la recherche a assuré que même si cette protection est imposée, elle ne sera pas efficace. Les utilisateurs pourraient supprimer les APK Android et même obtenir beaucoup plus d’informations de la part des utilisateurs. Il y a aussi la certitude qu’un APK ne doit pas être gardé privé et ne fait pas partie du système et de l’utilisateur.

Cette possibilité d’exporter et d’importer des applications sur Android est quelque chose d’important dans ce système. Cela fait partie de votre liberté et permet aux utilisateurs de restaurer des versions installées ou d’assurer des tests avec de nouvelles versions. Il est important de faire attention à l’origine de ces APK et ainsi d’éviter de graves problèmes.