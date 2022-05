La capsule Starliner de Boeing est arrivée à la Station spatiale internationale

BIC My Stationery Box - 28 Produits d'Ecriture, 10 Feutres/6 Stylos-Bille/4 Surligneurs/1 Ruban Correcteur/5 Marqueurs Permanents, 2 Blocs de Notes Respositionnables et 1 Carnet de Notes A5 Blanc

Cadeau idéal, ce kit complet de papeterie est livré dans une jolie boîte en carton ornée de flamants roses, qui pourra être réutilisée Contient 10 feutres à pointe fine BIC Intensity Fine et 6 stylos-bille à pointe moyenne BIC Cristal Up pour des écrits variés et colorés Inclut 4 surligneurs BIC Highlighter Grip et 5 marqueurs BIC Marking, aux couleurs pastel, pour ajouter une pointe de douceur à vos notes La souris Tipp-Ex Mini Pocket Mouse reste dans le thème avec son motif ananas et pastèque : pour corriger vos erreurs avec le sourire Enfin, contient 2 blocs de notes repositionnables et 1 carnet format A5 de 100 pages blanches orné du même motif tendance que la boîte