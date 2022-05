Vous pouvez voyager sans trop dépenser ! Apprenez à trouver les meilleurs vols

De nos jours, voyager n’est plus un luxe accessible à quelques-uns. En fait, selon vos objectifs et le type d’expérience que vous souhaitez, il est possible de voir le monde sans dépenser beaucoup d’argent. Pour cela, il existe des petites astuces qui peuvent faire la différence comme le choix des vols.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques conseils pour trouver les meilleurs vols.

Oui, il est possible de voyager avec un budget inférieur de nos jours. Bien que cela dépende, bien sûr, du but du voyage et de l’expérience que vous souhaitez en tirer, il y a toujours des compagnies aériennes faible coûtainsi que auberges ou des logements similaires, qui garantissent le faible coût d’une aventure.

Dans une bonne partie des voyages, le plus difficile est de trouver des vols compatibles avec les dates que l’on souhaite, à un prix qui nous plaît. Cependant, peu importe la destination et le but du voyage, une recherche minutieuse peut être la formule du succès… et de la bonne affaire.

Par conséquent, nous vous laissons quelques conseils qui peuvent être un atout lors de la recherche de vols pour vos déplacements.

Combinez plusieurs compagnies aériennes

Les horaires et les horaires des compagnies aériennes sont complexes et, de plus, en constante évolution. Avez-vous déjà trouvé un vol étonnamment bon marché et lorsque vous êtes allé confirmer vos dates de retour, aucun prix ne vous semblait raisonnable ?

Eh bien, pour des situations comme celles-ci et même pour pouvoir accélérer vos horaires pendant le voyage, garantissant plus d’options de vol, vous pouvez choisir de rechercher dans plusieurs compagnies aériennes.

Pour cela, vous pouvez consulter Kiwi, ainsi que Skyscanner, car ils garantissent une grande variété d’options, que l’utilisateur peut commander, par exemple, en tenant compte de la valeur des voyages, aux dates définies. Ces plateformes regroupent des alternatives de différentes agences et permettent de les comparer en termes de temps et d’argent.

Ajouter des destinations au voyage

Une façon de garantir un vol moins cher est de choisir de connaître les lieux d’escale. Bien sûr, les voyages plus courts seront moins chers, vous pourrez donc profiter d’un séjour plus court dans un endroit où le vol que vous prenez fait escale.

Vous avez juste besoin de vous assurer que vous avez le temps pour cela. Sachez qu’il existe des compagnies aériennes avec des espaces dédiés aux escales, garantissant de longues pauses jusqu’au prochain vol, afin que vous puissiez faire connaissance avec les lieux.

le bon moment

Les compagnies aériennes ne proposent pas de promotions en même temps et il n’y a pas d’heure standard à laquelle les vols sont moins chers. Autrement dit, difficile de comprendre s’il est plus avantageux de réserver le vol quelques semaines à l’avance ou s’il est préférable de garantir la place quelques mois à l’avance.

Pour cette tâche, vous pouvez utiliser Skyscanner, car la plateforme met à jour les fluctuations de prix pour les itinéraires que vous choisissez, vous aidant à choisir le meilleur moment (bien qu’il soit difficile à prévoir).

Flexibilité des dates

Ce ne sera pas un secret, mais ça ne fait jamais de mal de s’en souvenir. Si vous avez de la flexibilité dans les dates de voyage, profitez-en et recherchez les options les plus avantageuses à des jours aléatoires. Comme pour les horaires, il n’y a pas de jour ou d’heure standard pour les réductions de prix. Cependant, des moteurs de recherche comme Skyscanner, Kiwi et Google Flights aident les voyageurs à se faire une idée de l’évolution des prix au cours de la journée.

Bien qu’il n’y ait pas de norme officielle, nous partageons avec vous que les vols du mardi ont tendance à être moins chers.

Cela dit, le conseil en or est simple : beaucoup de recherches. Si vous regardez attentivement et passez du temps sur le processus, vous êtes sûr de trouver de bonnes affaires. Bon voyage!