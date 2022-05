Le vaisseau spatial Solar Orbiter de l’ESA/NASA capture des images incroyables du Soleil

L’humanité connaît de mieux en mieux son étoile. Les travaux de la sonde Solar Orbiter y ont contribué. Le vaisseau spatial a effectué le premier de ses passages intimes au périhélie le 26 mars 2022. Il a volé plus près du Soleil que la planète Mercure, atteignant son approche la plus proche à seulement 32% de la distance Soleil-Terre.

Comme on nous le montre, en passant si près du Soleil, l’équipement de capture d’image a transmis du matériel comme nous n’en avons jamais vu.

Solar Orbiter a chanté des images du Soleil à une température de 500 °C

De puissantes proéminences, des vues à couper le souffle le long des pôles solaires et un curieux « hérisson » solaire font partie de la panoplie d’images, de films et de données spectaculaires transmises par la sonde spatiale Solar Orbiter depuis son premier passage rapproché par le Soleil.

Bien que l’analyse du nouvel ensemble de données ne fasse que commencer, il est déjà clair que la mission dirigée par l’ESA fournit les informations les plus extraordinaires sur le comportement magnétique du Soleil et sur la façon dont il façonne la météo spatiale.

Le passage le plus proche de Solar Orbiter par le Soleil, connu sous le nom de périhélie, a eu lieu le 26 mars. Le vaisseau spatial se trouvait dans l’orbite de Mercure, à environ un tiers de la distance Soleil-Terre, et son écran thermique atteignait 500°C. Mais il a dissipé cette chaleur grâce à sa technologie innovante pour garder le vaisseau spatial sûr et fonctionnel.

Solar Orbiter transporte dix instruments scientifiques – neuf sont dirigés par les États membres de l’ESA et un par la NASA. Tous ces équipements fonctionnent en étroite collaboration pour fournir un aperçu sans précédent de la façon dont notre star locale « fonctionne ».

Certains sont des instruments de télédétection qui regardent le Soleil, tandis que d’autres sont des instruments sur place qui surveillent les conditions autour du vaisseau spatial, permettant aux scientifiques de « connecter les points » à partir de ce qu’ils voient se produire sur le Soleil, jusqu’à ce que Solar Orbiter « sente », à son emplacement, le vent solaire à des millions de kilomètres de l’étoile.

En ce qui concerne le périhélie, il est clair que plus le vaisseau spatial est proche du Soleil, meilleurs sont les détails que l’instrument de télédétection peut voir. Et heureusement, le vaisseau spatial a également absorbé plusieurs éruptions solaires et même une éjection de masse coronale dirigée vers la Terre, lui donnant une saveur de prévision météorologique spatiale en temps réel.

Ce type d’observation devient de plus en plus important. En effet, l’énergie libérée par le Soleil lors des tempêtes est une menace pour la technologie et pour les astronautes.

Présentation du « hérisson » solaire

Comme le dit David Berghmans, de l’Observatoire royal de Belgique, chercheur principal de l’instrument EUI (Extreme Ultraviolet Imager), ces images sont vraiment époustouflantes. Grâce à cet équipement, il est possible de recevoir des images haute résolution des couches inférieures de l’atmosphère solaire, appelées couronne solaire.

C’est dans cette région que se déroule la majeure partie de l’activité solaire qui régit la météo spatiale.

La tâche désormais de l’équipe EUI est de comprendre ce qu’ils voient. Ce n’est pas une tâche facile car Solar Orbiter révèle tellement d’activité sur le Soleil à petite échelle. Après avoir détecté une caractéristique ou un événement qu’ils ne peuvent pas reconnaître immédiatement, ils doivent ensuite parcourir les observations solaires passées par d’autres missions spatiales pour voir si quelque chose de similaire a déjà été vu.

joindre les points

L’objectif scientifique principal de Solar Orbiter est d’explorer le lien entre le Soleil et l’héliosphère. L’héliosphère est la grande « bulle » spatiale qui s’étend au-delà des planètes de notre système solaire. Il est rempli de particules chargées électriquement, dont la plupart ont été expulsées par le Soleil pour former le vent solaire. C’est le mouvement de ces particules et les champs magnétiques associés qui créent la météo spatiale.

Pour tracer les effets du Soleil sur l’héliosphère, les résultats des instruments sur placequi enregistrent les particules et les champs magnétiques qui balayent le vaisseau spatial, doivent être retracés jusqu’aux événements sur ou près de la surface visible du Soleil, qui sont enregistrés par les instruments de télédétection.

Ce n’est pas une tâche facile, car l’environnement magnétique autour du Soleil est très complexe, mais plus le vaisseau spatial peut se rapprocher du Soleil, moins il est compliqué de suivre les événements des particules jusqu’au Soleil le long des « auto-soleils ». « routes » des lignes de champ magnétique. Le premier périhélie en a été un test clé et les résultats restent jusqu’à présent très prometteurs.

Le 21 mars, quelques jours avant le périhélie, un nuage de particules énergétiques a balayé le vaisseau spatial. Il a été détecté par l’instrument EPD (Energetic Particle Detector). Il est important de noter que les plus énergiques sont arrivés en premier, suivis de ceux dont les énergies étaient de plus en plus faibles.

Le même jour, l’expérience RPW (Radio and Plasma Waves) les a vus arriver, capturant le fort balayage caractéristique des fréquences radio produites lorsque des particules accélérées – principalement des électrons – s’envolent en spirale le long des lignes de champ magnétique du Soleil. . RPW a alors détecté des oscillations appelées ondes de Langmuir.

Ces oscillations sont un signe que des électrons énergétiques ont atteint le vaisseau spatial.

Dit Milan Maksimovic, du LESIA (Laboratoire d’Études Spatiales et d’Instrumentation en Atrophysique), Observatoire de Paris, France, chercheur principal de l’expérience RPW.

Parmi les instruments de télédétection, l’EUI et le STIX (spectromètre/télescope à rayons X) ont vu des événements sur le Soleil qui auraient pu être responsables de la libération de particules. Alors que les particules circulant dans l’espace sont ce que l’EPD et le RPW ont détecté, il est important de se rappeler que d’autres particules peuvent se déplacer sous l’événement, atteignant les niveaux inférieurs de l’atmosphère du Soleil. C’est là que STIX entre en jeu.

Il ne fait aucun doute que les équipes d’instruments ont beaucoup de travail devant elles. Perihelion a été un énorme succès et a généré une grande quantité de données extraordinaires. Et ce n’est qu’un avant-goût de ce qui s’en vient. La sonde navigue déjà dans l’espace pour s’aligner pour son prochain passage au périhélie – légèrement plus près du Soleil – le 13 octobre, à 0,29 fois la distance entre le Soleil et la Terre. Avant, le 4 septembre, il fera son troisième « survol » par Vénus.