Votre iPhone ou iPad ne se recharge pas ? Essayez ces solutions

Tous les utilisateurs d’iPhone ou d’iPad utilisent un câble Lightning, USB-C ou un chargeur sans fil pour recharger leur appareil quotidiennement. Mais parfois, au lieu de sonner l’avertissement que l’iPhone ou l’iPad est en charge, il y a un silence inquiétant. Aussi frustrant que vous ne puissiez pas charger votre appareil, vous pouvez essayer un certain nombre de solutions pour vous aider à diagnostiquer le problème et à tout ramener à la normale.

Découvrez 4 solutions à envisager dès aujourd’hui si votre iPhone ou iPad ne se recharge pas correctement.

1 . Redémarrez l’iPhone ou l’iPad

La première solution que vous devriez essayer si votre appareil ne se charge pas est de forcer son redémarrage. Cela revient à débrancher et rebrancher l’alimentation d’un ordinateur.

En fonction de votre appareil, il existe une manière spécifique de forcer le redémarrage :

Remarque : Lorsque vous faites référence au maintien d’un bouton enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse, vous devrez peut-être effectuer l’action pendant quelques secondes – par exemple, sur l’iPhone 11, vous devrez le maintenir enfoncé pendant environ 5 secondes.

Pour tout iPad sans bouton d’accueil, appuyez et relâchez le bouton d’augmentation du volume suivi du bouton de diminution du volume. Appuyez ensuite sur le bouton de déverrouillage jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Pour tout iPad doté d’un bouton d’accueil, maintenez enfoncés simultanément le bouton d’augmentation du volume et le bouton d’accueil jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Maintenez enfoncés les boutons d’accueil et de déverrouillage jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Maintenez enfoncés le bouton de déverrouillage et le bouton de réduction du volume jusqu’à ce que vous voyiez le logo Apple.

Appuyez et relâchez rapidement le bouton d’augmentation du volume, puis faites immédiatement de même avec le bouton de diminution du volume. Enfin, maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé jusqu’à ce que vous voyiez le logo Apple.

2. Utilisez un câble ou un chargeur sans fil différent

Si vous utilisez un câble Lightning ou USB-C, assurez-vous que le chargeur est correctement branché. Ensuite, il est temps d’examiner le câble lui-même. L’extrémité USB du câble doit être complètement insérée dans l’adaptateur secteur.

Si tous ces éléments sont vérifiés et que vous ne parvenez toujours pas à charger votre appareil, essayez de trouver un autre adaptateur secteur et un autre câble. Sinon, si vous chargez via un port USB de votre ordinateur, passez à un autre port.

Les câbles officiels d’Apple, Lightning ou USB-C, ne sont pas particulièrement bien faits. Il est donc sujet à un certain nombre de problèmes qui les rendent complètement inutiles.

Remplacement du câble Apple

Même si vous n’avez actuellement aucun problème avec votre câble Apple, c’est toujours une bonne idée d’avoir un remplacement en guise de sauvegarde.

Assurez-vous que le chargeur porte l’étiquette MFi sur sa boîte. Cette désignation est fournie par Apple et vous permet de savoir que le câble ne devrait poser aucun problème lors du chargement de votre appareil.

Si vous avez un iPhone qui prend en charge le chargement sans fil ou MagSafe, essayez d’utiliser cette méthode pour charger votre appareil. Si cela fonctionne, cela réduira le problème au seul chargeur.

3. Mettre à jour le logiciel iOS ou iPadOS

Si votre appareil est suffisamment alimenté, veuillez mettre à jour votre iPhone ou iPad avec la dernière version du logiciel. Pour ce faire sur votre iPhone ou iPad, allez dans « Paramètres » > « Général » > « Mise à jour du logiciel ». Si une mise à jour est disponible, suivez les instructions à l’écran.

La mise à jour de votre iPhone ou iPad avec le dernier logiciel disponible garantira que les problèmes de charge ne sont pas causés par des problèmes logiciels.

4. Effacer l’entrée de l’iPhone ou de l’iPad

Si vous ne parvenez toujours pas à recharger votre iPhone ou iPad, jetez un œil à votre entrée Lightning ou USB-C. Recherchez tout type de saleté, comme la poussière ou les miettes. Si quelque chose est visible, vous avez probablement trouvé votre solution.

Essayez un coton-tige pour nettoyer la partie la plus externe. Pour la partie la plus intérieure, utilisez très délicatement un cure-dent ou la pièce qui ouvre la porte de la carte. Lorsque rien n’est visible, essayez de recharger votre iPhone ou iPad avec un câble.

Si tout échoue…

Après avoir essayé toutes ces étapes et sans solution, il est probablement temps de contacter Apple pour l’entretien de votre iPhone ou iPad.

Il y a de fortes chances que vous encouriez peu ou pas de frais de réparation pour votre appareil si votre appareil est sous garantie d’un an.

Pour les appareils plus anciens qui ne sont pas couverts par la garantie, une autre option consiste à rechercher un centre de réparation bien noté près de chez vous. Ils peuvent souvent résoudre le problème de charge pour un prix relativement inférieur.

