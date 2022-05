Les puces IA chinoises gagnent en popularité dans les voitures autonomes de nouvelle génération

Les voitures sont de plus en plus équipées de technologies de pointe, leur permettant d’offrir aux consommateurs des fonctionnalités que, jusqu’à il y a quelques années, on ne voyait que dans les films. Pour rendre cela possible, les véhicules s’appuient sur des puces spécialisées et avancées pour en faire des moyens de transport véritablement intelligents.

Maintenant, selon les dernières informations, il semble que les puces AI chinoises gagnent de plus en plus en popularité dans les voitures autonomes haut de gamme.

Les puces IA chinoises gagnent en popularité dans les voitures autonomes

Selon les informations fournies par Digitimes, l’industrie chinoise des puces d’Intelligence Artificielle dédiées aux véhicules autonomes de nouvelle génération a fait une avancée significative. Cela est indiqué alors que la startup chinoise de puces AI Horizon Robotics a rejoint en avril dernier la chaîne d’approvisionnement de BYD et FAW Group, via son dernier processeur de voiture AI appelé Journey 5, conçu pour la conduite autonome de niveau 4. .

Le fabricant électrique basé à Shenzhen BYD a conclu un partenariat avec Horizon Robotics dans le but de lancer certains modèles de voitures dès 2023, qui apporteront déjà avec eux des puces Journey 5, devenant ainsi la première entreprise à utiliser ces composants dans vos véhicules.

À son tour, en mai, FAW a annoncé que ses berlines Hongqi utiliseront plusieurs puces Journey 5 en 2023 pour développer un contrôleur de domaine de conduite intelligent, qui fournira entre 384 et 512 TFLOP de puissance de calcul d’IA pour la nouvelle génération de FEEA orientés services. Architecture électronique et électrique 3.0.

Selon les sources qui ont fourni l’information, les puces Journey 5 appartiennent à la troisième génération d’Horizon et utilisent une nouvelle génération de clusters CPU octa-core et BPU (Brain Processing Unit) dual-core avec une puissance de calcul de 128 TOPS et capable de prendre en charge le calcul de fusion à 16 caméras et multi-capteurs, la prévision et la planification des besoins de contrôle requis pour la conduite autonome.

En outre, les mêmes sources indiquent que de nombreux autres constructeurs automobiles chinois tels que Great Wall Motors, SAIC Motor et Changan ont également signé des documents dans le but d’adopter les puces Chinese Journey 5 dans leurs véhicules.

Ainsi, Horizon Robotics a rejoint Mobileye et Nvidia comme l’un des trois fournisseurs mondiaux capables de produire en masse des puces intelligentes pour les véhicules autonomes entre le niveau 2 et le niveau 4. Il est également mentionné que les ventes des puces de la gamme Journey ont déjà atteint 1 million d’unités jusqu’à présent. .