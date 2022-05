Apple et iPhone dominent la liste des smartphones les plus vendus début 2022

Bien qu’il ne soit pas la marque avec le plus grand nombre de ventes, Apple a dans l’iPhone un smartphone qui domine le marché. Celles-ci se sont développées et à chaque nouvelle version, l’adhésion des consommateurs est toujours forte et les ventes dominent le marché.

Les données les plus récentes, associées au début de 2022, montrent cette même réalité. Apple et l’iPhone dominent la liste des smartphones les plus vendus en ce début d’année, promettant une année importante pour le géant de Cupertino.

Après 2 ans de ventes fluctuantes et en baisse constante, les ventes suivant le même chemin, le marché des smartphones semble enfin réagir. La reprise est visible et retrouve l’éclat d’autrefois.

IDC a maintenant montré ses données et révélé quels smartphones ont le mieux performé maintenant en 2022. Apple domine clairement cette liste, avec l’iPhone 13 en tête et à des places de choix dans ce top 5.

Top 5 des smartphones les plus vendus au 1T22 :

1. iPhone 13

2. iPhone 13 Pro Max

3. Galaxie A12

4. iPhone 13 Pro

5. Galaxie A32@Apple les revenus de la gamme iPhone 13 ont totalisé 42 milliards de dollars (> 84% des ventes totales d’iPhone). @Samsung Mobile mène dans le bas de gamme, mais il n’a généré que 3,6 milliards de dollars (A12 et A32) pic.twitter.com/BkuGQaOsW1 — Francisco Jeronimo (Il/Lui) (@fjeronimo) 17 mai 2022

Les données sont simples et montrent qu’Apple place l’iPhone 13 en tête de liste, suivi du modèle le plus cher et le plus grand, l’iPhone 13 Pro Max. Apple est à nouveau présent, en 4ème position, avec l’iPhone 13 Pro.

Samsung est la deuxième marque à être présente, mais avec des modèles bas de gamme. A l’honneur, le Galaxy A12 qui assume le rôle de meilleur smartphone de la marque en termes de ventes, en 3ème position. A la fin de ce top 5 nous avons un autre modèle similaire, le Galaxy A32.

Cette liste est aussi la garantie de profits élevés pour les marques. Les ventes de l’iPhone 13 représentent pour Apple 42 milliards de dollars. Les 2 modèles Samsung présents dans cette liste ont généré 3,6 milliards de dollars.

Après avoir dominé les ventes du marché en 2021, l’iPhone 13 devrait rester en bonne place cette année. Pourtant, Samsung devrait maintenir sa position de marque la plus vendue, grâce à sa gamme de smartphones d’entrée de gamme, qui attire de nombreux utilisateurs grâce à la 5G et à d’autres arguments.