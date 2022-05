Xiaomi Mi Band 7 a déjà une date de présentation et n’arrivera pas seul

On parle depuis un certain temps du Mi Band 7 et de la possibilité que Xiaomi le présente bientôt. Celui-ci devrait suivre la lignée des modèles précédents, améliorant l’offre qu’il apporte au public en termes de matériel.

Cela devrait bientôt être une réalité, selon des informations désormais dévoilées. Le Mi Band 7 a déjà une date de présentation et ne devrait pas arriver seul sur le marché, avec plus de nouvelles de Xiaomi à paraître à cette date.

Les nouvelles de Xiaomi arrivent bientôt

Comme les années précédentes, le nouveau smartband de Xiaomi devrait apporter de nombreuses nouveautés. Il devrait évoluer dans le matériel et offrir aux utilisateurs de nombreuses fonctionnalités attendues depuis longtemps de cet appareil.

Les nouvelles informations indiquent la date à laquelle sa présentation est attendue, bien que sur le marché chinois. Il devrait apparaître lors d’un événement que Xiaomi devrait bientôt dévoiler et où il y a plusieurs nouvelles qui devraient apparaître ce même jour.

Date de présentation du Mi Band 7

Ce qu’une image publiée montre, c’est que le 24 mai, mardi prochain, le Mi Band 7 devrait être sur scène et révélé au monde, avec toutes ses nouveautés. Il devrait avoir un écran de 1,65 pouces, une résolution de 490×192, un GPS et le mode Always On Display tant attendu.

Quant aux prix, on s’attend à ce qu’ils restent proches de la normale. Il devrait se situer autour de 40/50 euros, quelque chose d’abordable, même avec l’amélioration du matériel. Il existe également plusieurs modes sportifs et quelques autres améliorations dans les fonctions de mesure de ses capteurs.

Redmi Note 11T et plus de matériel en route

Bien sûr, ce même jour une autre nouveauté est attendue. Ici, et issu de la même image, nous avons le nouveau Redmi Note 11T. Celui-ci comportera un modèle de base et une variante Pro. Il y aura certainement plus de nouvelles, en particulier dans le matériel dans d’autres domaines, comme Xiaomi nous y a habitués.

Ce sont les prochains plans de Xiaomi, en ce qui concerne son matériel. Le Mi Band devrait être une certitude, accompagné du nouveau Redmi Note 11T. Les surprises restantes sont une inconnue, que nous verrons révélée la semaine prochaine.