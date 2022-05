Android 11 domine toujours les tableaux de Google en 2022 et la dernière version n’apparaît même pas sur la liste

Il n’est pas anormal, bien qu’indésirable, la diffusion des versions d’Android. Il existe encore de nombreuses versions à utiliser, ce qui pose des problèmes aux utilisateurs, aux marques et même à Android et Google lui-même.

Cette fragmentation sera quelque chose qui se maintiendra pendant de nombreuses années et il est peu probable qu’elle soit brisée. La preuve en apparaît désormais dans les chiffres présentés, qui mettent en avant la domination d’Android 11, le détail de la version 12 n’apparaissant pas.

Les données désormais présentées par Google sont intéressantes et montrent clairement le scénario que l’on retrouve sur Android. Le domaine de la version 11 de ce système, et plus récente, est total, ce qui se révèle être une évolution positive pour ce système et pour ses utilisateurs.

Fait intéressant, Google semble avoir désactivé Android 12 et n’a pas fourni de données sur cette version. Certes, sa position est encore réduite, mais le géant de la recherche évite ainsi les spéculations ou analyses moins positives.

Concrètement, nous avons Android 11 et les dernières versions avec domaine complet et revendiquant 28,3 %, contre 24,2 % dans les données précédentes. Ce chiffre devrait augmenter au cours des prochains mois jusqu’à la sortie de la prochaine version et l’apparition de nouvelles mises à jour pour les anciens modèles.

La liste suit dans un ordre bien défini, les versions précédentes ayant 23,9% dans le cas de la version Q, et 16,2% dans la version P. À partir de ce moment, les versions perdent des parts et sont de plus en plus proches de disparaître.

Cette augmentation de la part d’Android 11 et suivants devrait être le résultat de la stratégie de marques telles que Samsung. Il a décidé d’étendre la prise en charge aux anciens modèles prenant en charge la version actuelle du système de Google, recevant ainsi la mise à jour nécessaire.

Ce sont des chiffres qui correspondent à ce que le système de Google a présenté. Android 11 domine, mais bientôt le top devrait être livré à la version 12, sous ses différents aspects.