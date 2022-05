Snapdragon 8+ Gen 1 : Qualcomm a présenté le nouveau processeur hautes performances

OPPO Find X5 Pro – Smartphone 5G, 12 Go RAM + 256 Go, Snapdragon 8Gen1, Écran 6,7'' AMOLED WQHD+ 120Hz, 1 Milliard de Couleurs, 2 Capteurs Sony 50 MP, Stablisation Optique 5-Axes, 5000 mAh, IP68, Noir

[PHOTO] 2 x 50 MP Sony IMX766 appareil photo arrière, f/1.8, profondeur de couleur 10-bit, Capteur spectral à 13 canaux, Caméra frontale 32MP Sony IMX709. 1ÈRE STABILISATION OPTIQUE 5-AXES SUR MOBILE Le stabilisateur d’image le plus avancé sur smartphone pour des images ultra nettes même en mouvement [ÉCRAN] 6.7'' AMOLED WQHD+, 120Hz 10Bit LTPO E4, Calibrage multiple de la luminosité. Une qualité d’image améliorée grâce à un niveau de détail et une fluidité exceptionnelle [BATTERIE] 5000 mAh, 80W Supervooc & 50W Airvooc . LONGUE DURÉE Profitez d’une grande batterie conçue pour durer longtemps et qui se recharge à 50% en seulement 12 min [PERFORMANT] Processeur Qualcomm 5G 8 Gen 1 , Procédé de gravure en 4nm. Chaque application se charge en un instant. Regardez un film ou jouez en ligne à la vitesse de l'éclair en 5G [ÉTANCHE] CERTIFICATION IP68 ET REVÊTEMENT CÉRAMIQUE Une excellente résistance à l’eau et aux rayures grâce à la certification IP68 et un revêtement céramique [OFFRE DE LANCEMENT] Du 24 mars au 21 juin 2022 inclus, jusqu’à 200€ remboursés pour l’achat du OPPO Find X5 Pro et d’un accessoire OPPO et/ou d’un objet connecté OPPO