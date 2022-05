Alerte : les satellites Copernicus révèlent « un gros nuage de poussière du Sahara »

Selon les informations recueillies par les satellites Copernicus, un « gros nuage » de poussières en provenance du Sahara entre en Europe.Ce nuage devrait se concentrer davantage sur le Portugal et l’Espagne ce week-end, selon le système européen de surveillance atmosphérique Copernicus.

C’est « un autre grand nuage de poussière du Sahara » qui sera sur l’Europe méridionale et centrale entre aujourd’hui et lundi, indique un communiqué du système Copernicus, ajoutant que 2022 est et restera une année avec « des niveaux élevés de transport de poussière ». à travers la Méditerranée et certaines parties de l’Europe ».

« Les valeurs les plus élevées » de la péninsule ibérique devraient être enregistrées samedi et dimanche, jour où les poussières, « avec des valeurs très élevées » de concentration dans l’atmosphère, atteindront également l’Europe centrale.

À la mi-mars, il y avait déjà eu de gros nuages ​​​​de poussière en Europe occidentale et cette année, des nuages ​​​​similaires du désert du Sahara ont également traversé l’Atlantique jusqu’aux Caraïbes.

Ce polluant (particules inhalables – PM10) a des effets sur la santé humaine, principalement sur la population la plus sensible, les enfants et les personnes âgées, dont les soins de santé doivent être redoublés lors de la survenance de ces situations. Dès lors, et tant que ce phénomène perdurera, la Direction générale de la santé recommande :

La population générale doit éviter les efforts prolongés, limiter l’activité physique à l’extérieur et éviter l’exposition à des facteurs de risque tels que la fumée de tabac et le contact avec des produits irritants.

Les groupes de citoyens suivants, en raison de leur plus grande vulnérabilité aux effets de ce phénomène, en plus de se conformer aux recommandations pour la population générale, devraient, dans la mesure du possible, rester à l’intérieur des bâtiments et, de préférence, les fenêtres fermées : Enfants; Aînés; Patients souffrant de problèmes respiratoires chroniques, nommément asthmatiques; Patients cardiovasculaires.

Les patients atteints de maladies chroniques doivent maintenir des traitements médicaux continus.

Les périodes de sécheresse et de désertification accrue augmentent la probabilité de ces phénomènes, qui réduisent la qualité de l’air dans les régions touchées, en particulier dans le cas des nuages ​​de poussière à basse altitude.

En cas de symptômes, contactez la Ligne Santé 24 (808 24 24 24) ou appelez un service de santé.