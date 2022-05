Bill Gates préfère le Galaxy Z Fold 3 de Samsung au Surface Duo Android de Microsoft

La préférence de Bill Gates pour les smartphones Android n’a jamais été un secret. Le créateur de Microsoft a déjà reconnu à plusieurs reprises être plus attiré par le système de Google que par celui d’Apple, en justifiant toujours la raison.

Cette semaine, Bill Gates a de nouveau abordé ce sujet, mais maintenant il était encore plus précis. Il a montré son intérêt à utiliser un Samsung Galaxy Z Fold 3. Il est ainsi prouvé que même ce géant du secteur préfère un Android pliable au Surface Duo Android de « son » Microsoft.

Même avec le départ de Microsoft du marché des smartphones, avec la vente de Nokia, la société n’a jamais éteint les smartphones. Il a un seul appareil sur le marché, le Surface Duo, qui était basé sur Android et qu’il maintient actif.

Le créateur de la plus grande société de logiciels de la planète devait prendre en charge cet équipement et l’utiliser. La vérité est toute autre et vient d’être confirmée. Dans une AMA sur Reddit, Bill Gates a révélé quel est son smartphone actuel et pourquoi il l’utilise.

D’après ce qu’il a révélé lorsqu’il a été confronté à la question sur son smartphone, la réponse était prête. Le créateur de Microsoft mise sur un Galaxy Z Fold 3 de Samsung, sans même mentionner le Surface Duo comme option ou deuxième équipement.

La raison d’adopter ce smartphone Android est logique et tout à fait compréhensible. Bill Gates dit qu’avec l’écran de ce smartphone, il ne peut utiliser qu’un ordinateur portable et le téléphone, sans recourir à aucun autre équipement, comme une tablette ou un autre appareil.

Il a également révélé dans la même réponse qu’il ne s’agissait pas d’un choix imposé ou aléatoire. Il utilise le Galaxy Z Fold 3 Android, mais avant cela, il a essayé d’autres smartphones, ayant probablement testé le Surface Duo de Microsoft.

C’est ainsi que le pari de Bill Gates sur un système que Microsoft lui-même a repris il y a quelques années et sur lequel il se concentre de plus en plus se poursuit. On s’attendrait à ce que le choix du smartphone soit plus proche de son origine, mais il est apparemment tombé sur un smartphone pliable concurrent.