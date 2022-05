Les satellites militaires communiquaient entre eux à l’aide de lasers infrarouges

Avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, plusieurs technologies de pointe utilisées dans l’artillerie mais aussi dans les systèmes de communication sont apparues. Nous avons récemment discuté ici du Zadira, une arme laser capable de brûler des drones.

Presque comme le début d’une nouvelle ère dans le monde des communications, il existe également des satellites qui communiquent entre eux grâce à la technologie laser.

Satellites communiquant entre eux par lasers à une distance de 100 km

Une paire de satellites militaires, lancés l’an dernier, ont passé avec succès une série de tests pour démontrer la communication à l’aide de lasers dans l’espace, révèle CACI International, la société responsable.

Bien qu’aujourd’hui des acteurs privés parient sur la mise en place de constellations de satellites en orbite, la technologie de communication utilisée perdure depuis plus de six décennies. Bien que les vitesses de communication se soient considérablement améliorées ces dernières années, pour communiquer « entre eux », les satellites doivent envoyer des messages à une station au sol qui agit comme un routeur et qui transmet ce message à un autre satellite, même si les deux satellites sont en orbite .à quelques kilomètres seulement.

CACI International, basé à Reston, Virginie, a révélé qu’il travaillait à changer ce paradigme et a maintenant démontré avec succès l’établissement d’un lien de communication entre satellites utilisant des lasers.

CACI a déployé des terminaux optiques en espace libre CrossBeam sur les satellites pour permettre la communication optique entre eux. La société affirme que sa technologie peut permettre des liaisons croisées par satellite ainsi que des liaisons satellite-sol bidirectionnelles utilisant des systèmes moins complexes et plus petits qui nécessitent moins d’énergie et sont donc moins chers à exploiter.

Le 14 avril de cette année, les deux satellites utilisés pour les tests ont communiqué à environ 100 km pendant 40 minutes. Des lasers infrarouges ont été utilisés qui garantissaient une bande passante de 200 gigabits. La transmission des données a été cryptée.