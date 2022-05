Elon Musk s’adresse au mème Twitter au milieu d’allégations de harcèlement sexuel

En contexte : l’obsession d’Elon Musk pour Twitter le détourne-t-il de Tesla ? C’est une affirmation qui a été faite depuis que la personne la plus riche du monde a révélé pour la première fois sa participation dans l’entreprise, et maintenant il passe sur la défensive après qu’un mème se soit moqué de la situation. Le moment du mème en question, cependant, n’est pas venu au bon moment pour le milliardaire.

Hier, Musk a publié une version du mème toujours populaire Distracted Boyfriend qui comprenait le PDG, Tesla et Twitter.

« Pour être clair, je passe <5% (mais en fait) de mon temps sur l'acquisition de Twitter. Ce n'est pas sorcier!" Musk a écrit. "Hier c'était Giga Texas, aujourd'hui c'est Starbase. Tesla est dans mon esprit 24h/24 et 7j/7. Cela peut sembler comme ci-dessous, mais ce n'est pas vrai."

Hier c’était Giga Texas, aujourd’hui c’est Starbase. Tesla est dans ma tête 24h/24 et 7j/7.

Il est difficile de croire que Musk passe vraiment si peu de temps sur l’acquisition de Twitter. Il a récemment annoncé que l’accord était suspendu jusqu’à ce qu’il confirme un dossier d’entreprise qui prétend que le spam et les faux comptes sur le site représentent moins de 5% de sa base d’utilisateurs. Le scepticisme de Musk pourrait provenir de récentes révélations selon lesquelles Twitter a surgonflé le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU) entre 2019 et 2021, ce qui, selon lui, a été fait par « erreur ».

Le cours de l’action de Tesla était de 1 145 dollars le 4 avril, juste avant que Musk ne révèle qu’il avait acquis une participation de 9,2 % dans Twitter. Les craintes que son attention ne soit plus concentrée sur la société de véhicules électriques ont vu le cours de son action chuter depuis lors ; il s’élève maintenant à 709 $.

Le mème survient juste au moment où Insider a rapporté que SpaceX, une autre des sociétés de Musk, avait payé 250 000 $ à une employée pour régler une plainte selon laquelle elle avait été harcelée sexuellement par lui en 2016. Le paiement aurait été effectué en 2018 à une hôtesse de l’air non identifiée qui travaillait comme employée contractuelle. sur un jet d’affaires SpaceX.

Le préposé accuse Musk de s’être exposé à elle, de lui avoir frotté la jambe sans son consentement et de lui avoir proposé de lui acheter un cheval en échange d’un massage érotique.

Musk a nié avec véhémence ces affirmations et a qualifié l’article de « hit » conçu pour entraver son acquisition de Twitter.

Les attaques contre moi doivent être vues à travers une lentille politique – c’est leur livre de jeu standard (méprisable) – mais rien ne me dissuadera de me battre pour un bon avenir et votre droit à la liberté d’expression

– Elon Musk (@elonmusk) 20 mai 2022