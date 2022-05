Borderlands 3 est actuellement gratuit à télécharger et à conserver sur PC

En bref : que vous pensiez que l’Epic Games Store est la meilleure chose qui soit jamais arrivée au jeu sur PC ou un clone inférieur de Steam, il est impossible de nier que la plate-forme propose de superbes cadeaux, dont le dernier en date est l’un des meilleurs de Gearbox : Borderlands 3.

La méga vente d’Epic Games Store a débuté jeudi. Dans le cadre des remises importantes disponibles sur de nombreux titres, la société offre quatre jeux tout au long de l’événement. Le premier est Borderlands 3, qui est disponible jusqu’au 26 mai à 11 h HAE.

Si vous n’avez pas encore de compte Epic Games Store, vous devrez en créer un pour profiter de cette offre. Et une fois le jeu activé, il vous appartient de le télécharger et de le conserver pour toujours.

Borderlands 3 est sorti en 2019 et salué par beaucoup comme l’un des meilleurs jeux de la franchise – les ventes initiales étaient les plus élevées de toute la série Borderlands. Comme pour les autres entrées, il s’agit d’un jeu de tir à la première personne où vous pouvez jouer seul ou en groupe de quatre personnes maximum. Il compte également plus d’un milliard d’armes à feu avec lesquelles jouer. Il y a aussi beaucoup d’excellents DLC et du contenu supplémentaire, bien que cela ne soit pas inclus avec le jeu gratuit.

Borderlands 3 a une note très positive pour les critiques « Tous » et « Récentes » sur Steam, où il est toujours de 14,99 $. Donc, le saisir gratuitement est une bonne décision, surtout si vous attendez que le prix de Tiny Tina’s Wonderlands baisse, bien qu’il soit réduit de 20% à 47,99 $ dans la vente Epic.

Certaines autres remises importantes dans Epic Megasale incluent Ghostwire: Tokyo à 39,59 $ et Far Cry 6 à moitié prix à 29,99 $. Assurez-vous de revenir dans six jours pour découvrir le prochain jeu gratuit mystère.