YouTube veut vous aider à déterminer quelles parties d’une vidéo valent la peine d’être visionnées

Bien qu’il se concentre davantage sur la création d’actualités dans d’autres de ses services, Google a fini par ne pas laisser YouTube de côté. Votre service vidéo a reçu quelques modifications pour améliorer son utilisation.

Le géant de la recherche a maintenant montré 2 nouvelles fonctionnalités. Il veut garantir qu’il sera plus facile d’utiliser cette interface et d’accéder aux bons moments de chaque vidéo. Voyons comment ce changement peut changer la façon dont vous regardez les vidéos sur YouTube.

Avec une liste presque interminable de vidéos disponibles sur YouTube, il devient difficile de choisir ce qu’il faut regarder et parcourir ce contenu. Google veut simplifier ce processus et améliorer l’utilisation de ce service, ce que tout le monde souhaite.

La première amélioration donnera à l’utilisateur une image directe des parties les plus intéressantes des vidéos qu’il a choisies. Avec une barre de progression très visuelle, les utilisateurs peuvent voir directement les parties qui les intéressent le plus.

Ceci est affiché sous la forme d’une ligne tout au long de la vidéo, qui monte ou descend selon que l’intérêt sera plus ou moins grand pour l’utilisateur. Tout sera calculé en fonction des parties les plus vues de chaque vidéo présente sur YouTube.

Pour les vidéos plus longues, YouTube propose également une nouveauté, créée par Google. La barre de progression, utilisée pour naviguer dans les vidéos, aura également un changement simple, mais très utile. Tout sera plus visuel et donc plus direct pour l’utilisateur.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, ces blocs seront plus faciles à trouver et à accéder. Pour l’instant, il sera limité aux membres Premium, mais un jour plus tard, il devrait être étendu à tout le monde et devenir une fonctionnalité standard sur YouTube.

Ces nouveautés vont maintenant être publiées et mises à la disposition des utilisateurs. Ils simplifient leur interface, améliorant ce que YouTube offre aux utilisateurs. Google a mis l’accent sur cet objectif et porte maintenant ses fruits.