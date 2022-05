L’armée américaine a aussi un métaverse

Peu à peu, le métaverse gagne des adhérents, ainsi que des croyants en ce qu’il pourrait devenir. Alors que des entreprises et des marques la rejoignent, l’armée américaine construit déjà sa propre version et, de l’avis de tous, elle n’est pas du tout la même que celle de Meta.

Quand on entend, populairement, que l’armée a 10 ans d’avance sur nous, on peut arrêter de douter.

Meta a présenté qu’il pourrait devenir un élément géant d’Internet, révolutionnant ce que nous savons déjà. Bien que certains soient sceptiques, les détaillants, les institutions financières et les entreprises et marques de divers secteurs ne sont pas timides et, petit à petit, transfèrent leur identité dans ce monde virtuel.

Cependant, la base sur laquelle le métavers tel que nous le connaissons est développé n’est pas si récente, puisque les environnements de réalité augmentée et virtuelle, les casques et les simulations virtuelles existent depuis longtemps, aux mains des militaires.

Maintenant, en plus du métaverse dont on entend tant parler, selon WIRED, l’armée américaine travaille depuis longtemps sur sa propre version du monde numérique. Cependant, apparemment, l’alternative développée par l’armée n’est pas la même que celle présentée par Mark Zuckerberg : un monde où la version numérique des personnes existe, coexiste et interagit avec la version numérique des produits et autres.

À son tour, l’armée américaine utilise son métaverse pour tester l’équipement jusqu’à ses limites et travailler à l’amélioration des capacités humaines. La plupart des appareils qu’elles manipulent étant extrêmement coûteux, les armées se sont très tôt appuyées sur la formation du personnel aux environnements simulés.

En effet, au cours de la dernière décennie, selon Interesting Engineering, la réalité virtuelle a fait partie intégrante de la formation des pilotes et marins des forces armées américaines. Plus que cela, l’armée américaine utilise également la réalité virtuelle pour aider les vétérans à lutter contre le stress post-traumatique.

Dans un autre exemple, et à des fins de maintenance générale, la société Boeing utilise la réalité augmentée pour former des mécaniciens avant qu’ils ne manipulent un avion naval. Comme nous l’avons vu ici, Microsoft a également signé un accord avec l’armée américaine pour livrer 120 000 casques basés sur sa technologie Hololens.

Ainsi, bien qu’elle n’utilise pas le concept de revenus, comme Mark Zuckerberg, l’armée a garanti une activité dans le métaverse bien plus longtemps que nous ne le pensons.

