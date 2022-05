Epic Mega Sale soutenue par des jeux gratuits hebdomadaires

En un mot: Epic a lancé une nouvelle promotion proposant des réductions sur des centaines de jeux, un code de coupon réutilisable pour 25% de réduction, des cadeaux de jeux hebdomadaires et plus encore. Mieux encore, l’extravagance dure près d’un mois complet, il reste donc beaucoup de temps pour profiter des économies et des cadeaux.

Pour commencer, chaque compte Epic Games recevra automatiquement un coupon de réduction de 25 % pouvant être utilisé lors de la vente. La remise est valable sur les achats uniques ou sur les achats avec plusieurs jeux d’une valeur de 14,99 $ ou plus après toute remise sur les ventes. Les utilisateurs recevront un nouveau coupon chaque fois qu’ils effectueront une transaction éligible, ce qui la rendra illimitée.

Notamment, le coupon n’est valable que sur les titres déjà sortis sur Epic Games Store (pas les précommandes). Les achats en jeu et les DLC ne sont pas non plus éligibles.

Un autre élément de la promotion est Mega Deals. Ce sont des cadeaux dans le jeu qui peuvent généralement être échangés simplement en se connectant à un jeu pendant que l’offre est en ligne. Epic lancera chaque semaine de nouvelles méga offres et partagera les détails sur son blog.

Une vente n’est pas une vente sans jeux, et Epic propose plus de 1 600 titres et modules complémentaires disponibles. Les remises varieront, mais les points forts incluent 20% de réduction sur Sifu et la moitié de Far Cry 6 ainsi qu’une réduction de 34% sur Ghostwire: Tokyo et 20% de réduction sur Tiny Tina’s Wonderlands.

En parlant de Borderlands, le jeu gratuit de cette semaine est Borderlands 3. Assurez-vous de le récupérer avant le 26 mai si vous le souhaitez.

L’Epic Mega Sale se déroule jusqu’au 16 juin.